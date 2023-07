Piquete en Ruta 3: patrulleros y ambulancias tienen que pedir permiso para pasar

Un piquete del Polo Obrero en la Ruta Nacional Nº 3, a 30 metros del cruce con El Cholo, tiene lugar esta mañana, impidiendo la total circulación vehicular por el sector, lo que complica la situación y genera el comprensible malestar de quienes desean transitar por dicha vía.

Quienes realizan el corte aducen que Massa-Tolosa Paz son los candidatos del hambre, además reclaman por trabajo genuino, exclaman “Viva el jujeñazo”, piden alimentos para los comedores y herramientas para los proyectos. Por último, solicitan un aumento de los programas sociales, el monto de los mismos y cobrar aguinaldo.

Alicia, una de las manifestantes, dijo en LA BRÚJULA 24 que “entiendo la incomodidad, pero le pedimos que tengan empatía. No salimos a reclamar porque somos unos locos. El Ministerio de Desarrollo Social está pintado, no nos da respuestas. La gente no tiene qué cocinar. Se ha criminalizado la protesta social. No queremos ser mendigos toda la vida, nuestros hijos se mueren de frío. Nadie nos paga para venir a los cortes”.

Luego, conversó con quienes aguardan que se levante el reclamo. El chofer de un camión afirmó “me joroban a mi que estoy trabajando, tengo que hacer una entrega. Que vayan a quejarse donde corresponda”. Otro de los varados vociferó: “Aguantamos para evitar que se arme el lío. Ya descargué todo. Me estaba yendo a mi casa, con esto se me complicó todo”.