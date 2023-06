Abel Pintos reveló cuál es el hobbie que tiene desde que se mudó a Chaco

Abel Pintos decidió alejarse de los escenarios y de los espectáculos multitudinarios para enfocarse en su vida familiar. Junto a su esposa, Mora Calabrese, tienen un hijo llamado Agustín, y también cuentan con Guillermina, hija de ella.

La llegada de Agustín al mundo fue un momento determinante para la pareja, quienes decidieron cambiar su estilo de vida y buscar un nuevo hogar que les brindara mayor comodidad. No escatimaron en gastos y encontraron una casa hecha a su medida, con intención de disfrutarla durante muchos años.

La nueva residencia de Abel Pintos cuenta con pisos de porcelanato, mesadas de granito y una combinación de colores oscuros y claros en las alacenas de la cocina, la cual luce bastante amplia según se ha podido observar. Además, se ha utilizado una variedad de colores cálidos que brindan un toque final a todas las habitaciones y espacios comunes, donde la familia disfruta en conjunto.

En la sala principal, que cuenta con pisos de parquet, se pueden apreciar diversos instrumentos musicales, ya que no podría faltar en la casa de un músico. También se destaca un gran cuadro de su amigo Milo Locket. En esta nueva etapa, Abel Pintos ha desarrollado el hobby de coleccionar obras de arte y exhibirlas en su hogar.

Además, el exterior de la casa presenta tablas azules y un porche de madera con sillones, brindando un aspecto contemporáneo y lujoso. Y por supuesto, no podía faltar una parrilla para disfrutar de momentos al aire libre.

Con esta nueva elección de vida, Abel Pintos busca encontrar equilibrio y disfrutar de su tiempo junto a su familia en un entorno acogedor y personalizado.

“Me fui de Buenos Aires y me adapté enseguida a la vida acá en Resistencia. No lo cambio por nada, porque me di cuenta de que me hace bien estar acá. Enseguida sentí que este lugar es mi hogar”, expresó Abel Pintos.

Con información de Paparazzi