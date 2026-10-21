Murió Saúl Blanch, la voz del primer disco de Rata Blanca y pionero del rock duro argentino

El rock argentino está de luto por la muerte de Saúl Blanch, histórico vocalista de Rata Blanca y uno de los pioneros del heavy metal nacional, quien falleció este miércoles a los 75 años después de permanecer varias semanas internado en terapia intensiva.

Según informó Rosario3, la noticia fue confirmada por el periodista especializado César Fuentes Rodríguez, quien despidió al artista a través de sus redes sociales y destacó su influencia en el desarrollo del rock pesado argentino.

"Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, quien estaba desde hace tiempo hospitalizado", expresó.

Además, recordó su trayectoria musical: "Plus, Rata Blanca y su carrera solista son hitos que nunca olvidaremos de una voz que sin duda abrió y marcó caminos".

De acuerdo con lo que trascendió entre sus allegados, la familia del cantante habría decidido mantener la privacidad durante este momento y no se realizaría un velatorio.

Blanch nació el 8 de septiembre de 1951 en Buenos Aires y comenzó su recorrido artístico durante la década de 1970 como integrante de Plus, una de las primeras bandas argentinas dedicadas al rock duro.

Con aquella formación grabó No pisar el infinito (1976), Plus (1978) y Escuela de rock 'n' roll (1981), trabajos que contribuyeron a consolidar las bases del género en el país.

Su etapa más recordada llegó con Rata Blanca, el grupo liderado por el guitarrista Walter Giardino, al que se incorporó durante sus primeros años de actividad.

Aunque inicialmente se había alejado de la formación, regresó para participar en la grabación del álbum debut, publicado en 1988. Su voz quedó registrada en canciones emblemáticas como "El sueño de la gitana", "Chico callejero", "Rompe el hechizo" y "Solo para amarte", tema cuya letra también escribió.

Luego de aquel lanzamiento, abandonó definitivamente la agrupación y su lugar fue ocupado por Adrián Barilari, quien se convertiría en uno de los principales referentes vocales del rock nacional.

Lejos de abandonar la música, Blanch continuó desarrollando proyectos personales. En 1990 editó Fiel a sus fieles, su primer disco solista, mientras que en 2006 publicó Refugiado bajo el nombre de Saúl Blanch Revancha.

En 2013 protagonizó un emotivo reencuentro con sus antiguos compañeros de Rata Blanca, cuando participó de algunos conciertos organizados por el 25° aniversario de la banda.

Su fallecimiento representa la pérdida de una de las voces que contribuyeron al nacimiento y la consolidación del rock pesado argentino, con un legado que permanece en las primeras grabaciones de una de las agrupaciones más importantes del género.