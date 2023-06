Precios Justos: “Es un programa que ya nació muerto”, advierten los almaceneros

Daniel Acuña, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional y actual presidente de la Cámara de Almaceneros de Punta Alta, expresó duras críticas hacia el programa recientemente lanzado por el Gobierno denominado “Precios Justos para los comercios de cercanía”.

En una entrevista con La Brújula 24, el comerciante calificó al programa como “un nuevo fracaso de la Secretaría de Comercio” y afirmó que “es un programa que directamente ya nació muerto”.

El programa en cuestión promovió una canasta de 108 productos que se iban a comercializar en almacenes, autoservicios y supermercados chinos, con precios fijos hasta el 15 de julio, según se informó.

Acuña manifestó que la iniciativa no cumple su objetivo. “Es un nuevo fracaso de la Secretaría de Comercio, un programa que nació muerto. Recordemos que el primer programa de precios que lanzó este gobierno fue con el precio frontal de los productos, pero eso nunca existió. Después -Roberto- Feletti lanzó otro de 60 artículos que tampoco se cumplió”.

“Ahora Matías Tombolni viene con el programa de Precios Justos, donde están los precios pero faltan los productos. Lo venimos denunciando, no solo porque no se encuentran los productos en los mayoristas, porque los pocos que hay no respetan el acuerdo”, agregó.

En relación al funcionamiento del programa, Acuña explicó que “el Gobierno es el que debería controlar” y recordó que “el año pasado el azúcar estaba a 98 pesos para el consumidor, con el programa Precios Justos, pero hoy estamos pagando 715 de costo”.

“El mayorista es el que se queda con la plata. El aceite, por ejemplo, tiene que estar a 408 y a nosotros nos vendían a casi 900”, argumentó.

Para finalizar, Acuña señaló: “Para este programa de 108 productos nunca nos convocaron. El miércoles nos llegó una lista de precios por WhatsApp por la mañana y a las 11 de la noche había otra lista modificada. Ayer por la mañana lanzaron esto, y no están los productos, es ridículo. Dicen que lo van a articular durante la próxima semana. Lo que están lanzando hoy es una mentira”.