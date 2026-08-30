Deportes
Libertad igualó sin goles con Sporting; Tiro y Pacífico festejaron en el Promocional
La quinta fecha todavía tiene dos partidos pendientes, que se jugarán este lunes tras las suspensiones provocadas por la lluvia.
La quinta fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur tuvo continuidad este domingo con tres partidos, en una jornada que repartió acción entre el Oficial y el Promocional.
Por el Oficial, Libertad y Sporting no lograron sacarse ventajas y empataron 0 a 0 en el Manuel Manzano. El punto tuvo un valor especial para ambos, ya que llegaban necesitados de sumar en plena pelea por escapar de la zona baja de la tabla acumulada.
En el Promocional, Tiro Federal consiguió una importante victoria como visitante al superar 3 a 1 a Sansinena en el Luis Molina. Gino Carrozzi fue la gran figura del encuentro con dos goles, mientras que Juan Ignacio Talmon completó la cuenta para el ganador. Santiago Ezequiel González marcó el único tanto del conjunto de General Cerri.
También festejó Pacífico de Bahía Blanca, que se impuso 2 a 0 sobre Dublin en el Adolfo Pirola. Emanuel Rodríguez abrió el marcador y Miqueas Andrés Vasquez selló el triunfo para el Verde.
La programación todavía tiene dos encuentros pendientes, ambos suspendidos el sábado por las condiciones climáticas. Pacífico de Cabildo recibirá a Olimpo este lunes desde las 16, mientras que Rosario será local frente a Comercial a partir de las 15.30.
Cabe recordar que la fecha había comenzado el viernes con el triunfo de Huracán por 1 a 0 ante Liniers y continuó el sábado con otras dos victorias por la mínima: San Francisco superó a La Armonía y Bella Vista hizo lo propio frente a Villa Mitre.
Villa Mitre goleó y Olimpo sufrió su primera derrota en el Nonagonal
Nicolás Maduro reapareció y publicó fotos desde la cárcel en Nueva York
Libertad igualó sin goles con Sporting; Tiro y Pacífico festejaron en el Promocional
TN: una de cal y una de arena para la "legión regional" en Oberá
River venció 3-2 a Banfield en el debut de Ponzio como DT interino
Más Leídas
-
Noticias B10 horas ago
White: un robo en la Estación Elevadora complica el servicio de cloacas en Barrio Plan Federal
-
Noticias B11 horas ago
Morosidad: el Gobierno prepara medidas para mejorar la cobrabilidad de las cuotas
-
Noticias A7 horas ago
Chocaron dos camionetas en la Ruta 3: ambos conductores iban alcoholizados
-
Informes Especiales11 horas ago
Un oficio, una oportunidad: la tarea inclusiva del Centro Comunitario Amaneceres
-
Uncategorized10 horas ago
Olimpo defiende la cima en Río Cuarto y Villa Mitre juega un partido clave en El Fortín
-
Noticias A9 horas ago
Detuvieron a un hombre acusado de abusar de la nieta de su expareja
-
Noticias B23 horas ago
El Senado retomará el debate por la eliminación de las PASO en septiembre
-
Destacada B3 horas ago
Un detenido tras intentar robar autos estacionados en Villa Irupé