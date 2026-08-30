Libertad igualó sin goles con Sporting; Tiro y Pacífico festejaron en el Promocional

La quinta fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur tuvo continuidad este domingo con tres partidos, en una jornada que repartió acción entre el Oficial y el Promocional.

Por el Oficial, Libertad y Sporting no lograron sacarse ventajas y empataron 0 a 0 en el Manuel Manzano. El punto tuvo un valor especial para ambos, ya que llegaban necesitados de sumar en plena pelea por escapar de la zona baja de la tabla acumulada.

En el Promocional, Tiro Federal consiguió una importante victoria como visitante al superar 3 a 1 a Sansinena en el Luis Molina. Gino Carrozzi fue la gran figura del encuentro con dos goles, mientras que Juan Ignacio Talmon completó la cuenta para el ganador. Santiago Ezequiel González marcó el único tanto del conjunto de General Cerri.

También festejó Pacífico de Bahía Blanca, que se impuso 2 a 0 sobre Dublin en el Adolfo Pirola. Emanuel Rodríguez abrió el marcador y Miqueas Andrés Vasquez selló el triunfo para el Verde.

La programación todavía tiene dos encuentros pendientes, ambos suspendidos el sábado por las condiciones climáticas. Pacífico de Cabildo recibirá a Olimpo este lunes desde las 16, mientras que Rosario será local frente a Comercial a partir de las 15.30.

Cabe recordar que la fecha había comenzado el viernes con el triunfo de Huracán por 1 a 0 ante Liniers y continuó el sábado con otras dos victorias por la mínima: San Francisco superó a La Armonía y Bella Vista hizo lo propio frente a Villa Mitre.