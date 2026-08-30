Nicolás Maduro reapareció y publicó fotos desde la cárcel en Nueva York

Nicolás Maduro volvió a mostrarse públicamente este domingo después de varios meses sin imágenes desde su detención en Estados Unidos. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales fueron difundidas dos fotografías tomadas dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece recluido desde comienzos de enero a la espera del proceso judicial en su contra.

Las imágenes, que según los datos disponibles fueron tomadas el pasado 25 de junio, muestran al exmandatario venezolano vestido con ropa deportiva gris, sonriente y haciendo con sus manos la señal de la victoria. Junto a las fotos dejó un mensaje destinado principalmente a sus nietos, familiares y seguidores, a quienes agradeció las muestras de respaldo recibidas durante estos meses.

“Quiero que sepan que estamos firmes”, expresó Maduro en uno de los fragmentos de la publicación. También hizo referencia a su esposa Cilia Flores, quien permanece detenida en el mismo complejo, y sostuvo que ambos mantienen “la fe intacta”. El mensaje tuvo un fuerte contenido religioso y terminó con una afirmación dirigida a Venezuela: “Dios proveerá. Venezuela renacerá”.

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026



Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero durante una operación militar estadounidense realizada en Caracas y posteriormente trasladados a Nueva York. El dirigente venezolano enfrenta acusaciones federales relacionadas con narcotráfico y armas, cargos de los que se declaró inocente. El proceso judicial tiene previsto comenzar el 1 de junio de 2027.

La aparición genera especial repercusión porque prácticamente no habían trascendido fotografías de Maduro desde que quedó bajo custodia estadounidense. Ahora, casi ocho meses después de su captura —aunque las imágenes tengan más de dos meses de antigüedad—, volvió a mostrarse desde prisión con un mensaje pensado para transmitir fortaleza mientras continúa uno de los procesos judiciales con mayor impacto político en la región.

Con información de La Nación