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Villa Mitre goleó y Olimpo sufrió su primera derrota en el Nonagonal
El Tricolor venció 3 a 0 a Huracán Las Heras y sumó tres puntos clave. El Aurinegro perdió 1 a 0 ante Atenas de Río Cuarto.
Villa Mitre y Olimpo tuvieron una tarde con sensaciones opuestas por la sexta fecha del Nonagonal del Torneo Federal A. Mientras el Tricolor goleó 3 a 0 a Huracán Las Heras en El Fortín, el Aurinegro perdió 1 a 0 frente a Atenas de Río Cuarto y dejó atrás su invicto en esta etapa.
El equipo de Diego Cochas resolvió su partido con autoridad. Santos Bacigalupe abrió la cuenta de penal a los 6 minutos del primer tiempo, Leonel Monti amplió la diferencia a los 28 y Tomás Ibarra sentenció la historia a los 41 para establecer el 3 a 0 definitivo.
La victoria llegó en un momento importante para Villa Mitre, que necesitaba sumar antes de afrontar su fecha libre en la próxima jornada. Además, el resultado le permitió hacerse fuerte como local y mantenerse prendido en la pelea por los puestos de clasificación.
Olimpo, en tanto, no pudo sostener su buen andar en Córdoba. Atenas se impuso por la mínima gracias al gol de Facundo Quiroga, quien apareció a los 31 minutos del segundo tiempo para marcar el único tanto del encuentro. Para el conjunto aurinegro fue la primera derrota en el Nonagonal.
La fecha se completó con el triunfo de Alvarado por 2 a 0 sobre Kimberley y la victoria de Argentino de Monte Maíz por 1 a 0 ante Juventud Antoniana.
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