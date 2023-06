“Se necesita una presidenta como Bullrich, no un tibio”

El diputado nacional del PRO, Hernán Lombardi, de visita en Bahía Blanca, pasó por LA BRÚJULA 24, en la cuenta regresiva hacia el cierre de listas de cara a las PASO y analizó el complejo escenario que se vive en el país, antes de encabezar un conversatorio sobre educación de oficio en la Escuela Municipal San Roque.

Acompañado de la postulante a intendenta por el oficialismo bahiense, Nidia Moirano, y el resto de su comitiva Lombardi sostuvo que “debemos corregir el desastre económico que deja este gobierno de Cristina y Alberto Fernández y, al mismo tiempo encender la esperanza, que está en la educación como llave del futuro”.

“En lo particular, recuerdo que vinimos con Mauricio (Macri) y los padres organizados que lograron abrir las escuelas estuvieron muy bien organizados. Les quiero agradecer el ejemplo cívico, Bahía Blanca fue un ejemplo claro en tal sentido”, destacó el jefe de campaña de la precandidata a presidenta, Patricia Bullrich.

Además, sobre la interna de la coalición señaló: “Pensamos lo contrario a lo que dice el kirchnerismo. La muy mala gestión de Axel Kicillof sufrirá la madre de todas las derrotas porque caminamos permanentemente el territorio, tanto el Conurbano bonaerense como el Interior”.

“La potencia que se va a congregar alrededor de Néstor Grindetti se va a fortalecer en las PASO. Esta es una regla de juego que le permite a la gente elegir, antes las candidaturas se definían en un cuarto cerrado y lleno de humo. La primaria permite que tengamos candidatos muy sólidos”, afirmó el dirigente que fuera titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Consultado por el periodista Germán Sasso respecto del fenómeno Milei, evaluó que “es parte de la crisis global, ligada con la representación política. Se expresa con una cantidad de votos que antes no había y ahora sí existe. Sin embargo, considero que esto robustece al sistema democrático, es algo para celebrar. Competiremos con él, tenemos equipos amplios en todo el país, una concepción más clara de la libertad. Y se expresa no solo en lo económico”.

“Cada cual tiene que llevar sus propuestas y la gente decide. Nosotros no agredimos, Patricia enciende una esperanza, el carácter y la firmeza es algo que comparte con Nidia (Moirano). En la situación de Argentina no se puede ser tibios”, consideró, en otro segmento de la entrevista radial.

Y dijo: “Si miráramos la convivencia durante la presidencia de Mauricio con Patricia como ministra de Seguridad y Horacio como jefe de Gobierno, en la autopista Riccheri manejada por la Nación no hubo más conflictos. En CABA se llevaron adelante otras estrategias que no van a suceder más. Con Bullrich, el que las hace las paga, cortar una calle es un delito. Eso no es criminalizar la protesta, pero el derecho de uno empieza donde termina el del otro”.

“Nos da lo mismo que del otro lado esté Wado De Pedro o Scioli. El de Alberto Fernández fue el peor gobierno de la historia argentina, nos avergüenza. Cuando el Presidente va a arrodillarse ante Lula nos quita dignidad nacional. El abandono de la gestión marca que nunca gobernaron. Devaluaron la palabra presidencial, él la destruyó. Un país democrático no solo funciona por leyes”, finalizó.

“Es el final de 20 años de una economía que no funcionó”

Alberto Föhrifg es uno de los integrantes del equipo de campaña de Bullrich y, a su turno, también dejó sus impresiones con relación a lo que puede pasar en las próximas semanas, decisivas en materia electoral. “En la provincia de Buenos Aires habrá PASO. Hay dos candidatos consolidados y habrá que ver qué pasa con el radicalismo”.

“Estuvimos trabajando con Patricia y Grindetti porque la Provincia viene de décadas de abandono, se requiere de trabajo, fuerza y tenacidad. Es un territorio rico y postergado. Queremos tener competencia en los 135 distritos, allí habrá un único candidato de Bullrich. Creemos que el mejor mecanismo para seleccionar no es el acuerdo, sino la PASO. Eso nos permitirá tener postulantes más sólidos”, analizó.

Y sacó pecho: “Patricia está muy bien de cara a agosto, está creciendo en la provincia y todo el país, también en Bahía Blanca gracias al trabajo de Nidia. Lo que pasará el día después es que vamos a trabajar todos juntos, que nadie se confunda. Argentina está en la fase terminal de 20 años de un modo de organizar la economía que no funcionó. No llegar a fin de mes es el síntoma de una economía que no genera empleo privado en 11 años”.

“Respecto del gobierno de Mauricio, el cambio que requiere Argentina es mucho más profundo, no alcanza con bajar la inflación. Nadie puede vivir como se vive, pero no es suficiente, se necesita liberar la fuerza de producción, que la gente encuentre trabajo. Se requiere de cambios de fondo. Nos desvela la estabilización, estamos trabajando en ese problema”, diagnosticó.

Por último, Föhrifg planteó objetivos: “Es necesario de emprendimientos productivos y es ahí donde Bahía Blanca es un nodo de Argentina en cuanto a gas, hidrógeno y procesamiento de datos. Hay cosas por delante muy interesantes para la ciudad. Pero para eso se requiere de un liderazgo como el de Patricia y una estructura política en todo el país.