Agreden a nena de 12 años en una escuela: su padre pide ayuda

El padre de una alumna de 12 años de la Escuela Primaria N° 55 Almafuerte, sita en calle Avellaneda al 1700, denunció penalmente que su hija fue blanco de una brutal agresión. Las atacantes serían otras tres adolescentes que concurren al mismo colegio. Según la denuncia a la que tuvo acceso este medio, no sólo le dieron golpes de puño sino que también le tiraron del cabello y quisieron arrebatarle el teléfono celular, sin lograrlo.

José Alberto, padre de la menor, se comunicó con la redacción de La Brújula 24 y pidió hacer pública la situación -más allá de haber hecho la denuncia penal en la comisaría Quinta- para no tener que lamentar una desgracia. “A la nena le pegaron tres chicas dentro de la escuela y los directivos no hacen nada. Es la quinta vez que la atacan; las otras cuatro fueron enfrente y en la esquina del colegio”, expresó.

El hombre dijo que a su hija la revisó un médico de policía sin constatar lesiones graves, pero que hoy la nena no concurrió a clases por dolores que tiene a causa de la paliza. “La tengo tomando Paracetamol. Desde marzo andan esas pibas matoneando dentro y fuera de la escuela”, acotó.

Según comentó, no hay una causa que se conozca que motive la agresión. “Las autoridades me dicen que no pueden hacer nada. Sólo pueden trabajar con el equipo interdisciplinario. A mi nena le vienen haciendo bullying y nadie hace nada”, agregó José Alberto, quien además es exalumno del mismo colegio.

Desde esta redacción se consultó a autoridades educativas. Dijeron estar al tanto de la situación en ese establecimiento y admitieron que hay una cuestión social complicada que se procura atender.