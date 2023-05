No editarán los capítulos de “ATAV2”

La periodista Laura Ubfal brindó esta mañana un pormenorizado detalle de los temas más candentes del espectáculo, como siempre en el aire del programa “Hora Pico”, por La Brújula 24.

Argentina, tierra de amor y venganza

“Pasan muchas cosas, ayer me puse contenta de que se van a respetar los capítulos de ATAV. Ayer mismo duró casi hasta las 12:20 de la noche, por eso el que quiera verlo que lo haga. Los actores estaban muy contentos porque se respete la edición, la gente quiere ver la novela entera. Se ve en todos lados, incluso en el exterior”.

Mirtha Legrand, emocionada con el homenaje

“Ayer hablé con Mirtha Legrand y me emocionó. Le pregunté si era ella la de la foto de hace dos semanas que sacaron después del marcapasos y me dijo que sí. Parecía de 20 años menos. Es increíble chiquita. Y me dijo que le encantó la escena, que se había muerto de risa. Le encantó el homenaje que le hizo Suar, estaba muy entusiasmada”.

Los confirmados para el “Bailando”

“Van a ser 18/20, pero se adelantaron algunos en LAM. Esta chica Anabel Sánchez, que es noticia por los videos que hizo en su casa, la compró Multitalent, Juli Casto, al igual que a Marcos. Cande Tinelli, hija de Marcelo, y el Tirri también van a estar. Y lo mismo para Cami Homs. Vuelve Coki Ramírez también. Alfa, Cone, Coti y Holder, cada uno bailando con su pareja”.

