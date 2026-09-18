Deportes
Argentina superó las cien: cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos
La delegación nacional llegó a 101 preseas, con 31 oros, 28 platas y 42 bronces. Brasil continúa al frente y Colombia completa el podio en Santa Fe 2026.
Argentina cerró el jueves 17 de septiembre en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional alcanzó las 101 preseas y quedó a 16 de Brasil, que continúa en lo más alto.
El corte anterior marcaba 88 medallas para el equipo argentino. La nueva actualización incorporó dos oros, cinco platas y seis bronces, con actuaciones destacadas en remo, tiro deportivo, BMX, pentatlón moderno, bochas, esgrima y boxeo.
Fuente: El Litoral
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