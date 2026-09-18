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Argentina superó las cien: cómo quedó el medallero de los Juegos Suramericanos

La delegación nacional llegó a 101 preseas, con 31 oros, 28 platas y 42 bronces. Brasil continúa al frente y Colombia completa el podio en Santa Fe 2026.

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Argentina cerró el jueves 17 de septiembre en el segundo puesto del medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La delegación nacional alcanzó las 101 preseas y quedó a 16 de Brasil, que continúa en lo más alto.

El corte anterior marcaba 88 medallas para el equipo argentino. La nueva actualización incorporó dos oros, cinco platas y seis bronces, con actuaciones destacadas en remo, tiro deportivo, BMX, pentatlón moderno, bochas, esgrima y boxeo.

Fuente: El Litoral

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