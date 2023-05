Fernández llamó a “democratizar” el Frente de Todos con las PASO

El presidente Alberto Fernández elogió las PASO como una oportunidad para “democratizar” el Frente de Todos (FdT). Destacó que estas elecciones primarias promueven una mayor adhesión a las diferentes propuestas electorales y enfatizó que el “secreto” para ganar los comicios de este año es “romper los tercios” en la competencia con Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza.

El mandatario afirmó que en el FdT deberían poder presentarse tantos precandidatos como deseen en las elecciones. A su vez, señaló que el peronismo ya no puede seguir siendo “personalista ni verticalista, como lo fue en tiempos de Juan Domingo Perón”.

“El peronismo tiene cierta vocación a aceptar esa lógica porque nació de un caudillo enorme que fue Perón, pero hubo un solo Perón en la historia, no nace uno por década. Cuando Perón dijo que la organización vence el tiempo, lo que nos dijo es ‘yo me voy a morir, organícense para que esto perdure’. Para eso, la única forma de organizar un partido político es la democracia interna. No sé quién está en contra de la democratización del espacio, quiero creer que nadie. ¿Cómo se democratiza un espacio? Dejando que la gente vote”, insistió el mandatario.

En relación a este tema, remarcó: “Habrá gente con más capacidad de liderazgo, habrá gente con mucho carisma, pero no son Perón”.

Según Fernández, “es hora de que el espacio se democratice. Democratizar implica que las estructuras no gobiernen, sino que sea la decisión de la gente que nos sigue. Como resultado de esta democratización, puede haber tantos candidatos como personas quieran serlo”, declaró en una entrevista publicada este domingo en ElDiarioAr.

Cuando se le consultó sobre el escenario electoral, advirtió que el “secreto” para ganar, además de fidelizar el voto propio, es “ir más allá de los fieles” para garantizar el éxito.

Fuente: con información de Cadena 3