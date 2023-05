Ángel de Brito no perdona a Estefi por una reacción y el reencuentro de Cande Tinelli

Es lunes y no podía faltar una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal en “Hora Pico”, por La Brújula 24, con todo lo que hay que saber del mundo del espectáculo.

Cande Tinelli, reencuentro con Coti y rumbo al “Bailando”

Es directa, habla desde el corazón y así contó que hace poco tuvo una recaída de su bulimia, una enfermedad a la que hay que estar atenta y reflejó el bullying en las redes.

Hablamos con Cande Tinelli y nos confirmó que vio a Coti, su ex?, sin agregar mucho más. “Yo vine a trabajar a Madrid y Coti está con ciertos, obviamente nos vimos”, nos dijo Cande, quien ahora quedó confirmada en el “Bailando”.

El que ratificó su presencia fue Chato Prada, quien le dijo a Catalina Dlugi que ya están buscándole bailarín y coach para que sea una de las figuras del reality que comenzará a fines de julio por América.

Desde su llegada a América como gerente artístico del Grupo, Marcelo Tinelli confirmó el regreso del “Bailando” y siempre dijo que quería que su hija Lelé estuviera en la pista.

Cande siempre está cerca de su papá, ya cantó en “Showmatch” y fue jurado del “Canta conmigo ahora”, pero le llegó el momento del desafío del baile y muy pronto estará en tiempo de ensayos.

Mientras tanto, estuvo viajando seguido a España, primero invitada por su amigo Santiago Urrutia, el joven automovilista uruguayo con quien se encontró en Barcelona y él también viajó a Buenos Aires y se mostró con la familia y ahora Cande dice que está sola. Los días dirán.

Thelma: “¿Qué piden, que una se filme cuando es abusada?”

Si bien Juan Darthés fue absuelto por la Justicia de Brasil porque no se pudo comprobar en su abuso el acceso carnal, la sentencia deja clara la duda y dice que el abuso del actor cuando tenía 45 años con Thelma Fardin, que entonces tenía 16, existió.

Así explicaron los abogados de la actriz en conferencia de prensa, aclarando que “Darthés no fue declarado inocente, sino que la Justicia dijo que hubo actos de violencia sexual y si hubiera pasado después del 2010 la situación sería otra”.

“En 2009 el Código Penal de Brasil exigía en ese momento prueba de la penetración y luego se cambió esa Ley, hoy día cualquier acto sexual con acceso carnal o no, caracteriza la violación”, dijo abogada brasileña.

“Por un tecnicismo, el Juez entendió que por la duda, estaba obligado a declararlo absuelto pero no inocente, y estamos optimistas porque vamos a apelar” agregó y finalizó “esta es una etapa del proceso que sigue y no está terminado”.

Thelma Fardin dijo que “la Justicia será el último bastion de un sistema violento, patriarcal, no siento que con esto nos adoctrinan, la Justicia se va a ver inundada de denuncias, mi caso ya había sido único en muchos sentidos cuando sólo el 1 por ciento de los casos en Brasil llegan a condena”

Que esto no sea un mensaje para silenciarnos, el propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, que hubo sexo oral, que hubo penetración con sus dedos pero como fue en el 2009 falta detalles de la penetración, qué le piden a las infancias, que se filmen cuando son abusadas?”

“Mi verdad es la verdad y no lo va a cambiar este fallo” agregó Thelma y dijo “el juez que dio el fallo no es el mismo juez que me escucho cinco horas en que declare en medio de preguntas violentas….lo que me dio fuerza para seguir hasta acá es la rotura de cadena de silencios”.

“Vamos a seguir, vamos a llegar hasta la Corte Interamericana si hace falta. Como el juez no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcanzaba….nunca alcanza lo que decimos las víctimas….lo que no alcanza es la Justicia y no está a la altura de lo que está pidiendo la sociedad, estoy cansada, pero esto no termina aquí”.

Al comentar la abogada que Darthes puede volver a la Argentina, puede incluso acercarse a la víctima y a los testigos, Thelma dijo “yo puedo andar con la frente bien alta, él no”.

No confundan, la justicia dice que se probó el sexo oral y la penetracion con la mano, pero no logra probar que introdujo su pene. Lo dice EL FALLO, la justicia a la que nos mandan dice que con eso no alcanza para juzgar como violación. pic.twitter.com/L77ltNhMq8 — Thelma Fardin (@soythelmafardin) May 14, 2023

Ángel de Brito no le perdona a Estefi su reacción

Lo que generó el conflcto actual es que después del ida y vuelta al aire de este viernes en “LAM”. Estefi Berardi eligiera retuitear contra el programa, contra Yanina Latorre involucrando a Angel de Brito en una denuncia pública de maltrato en el programa.

La situación parece insostenible y seguramente tendra que haber un diálogo para que todo siga en sus carriles dentro del ciclo de América.

Obviamente Yanina Latorre también reaccionó ante el tuit de Berardi y en una serie de textos Angel dio a entender que cuando necesitó que él la proteja mediáticamente hablando, él lo hizo, como sucedió con el caso de los chats de Fede Bal.

Será un conflicto sin retorno?. Angel de Brito le contestó a muchos seguidores en sus redes que opinaron sobre el tema.

