Terror en Villa Loreto: “Es un perro asesino”

Sara es la vecina de calle Sócrates al 2500 que registró en las últimas horas el feroz ataque de un perro Pitbull que tiene atemorizados a todos los habitantes del sector.

Tal como informó La Brújula 24, durante la tarde de este domingo, el animal volvió a morder. Esta vez la víctima fue un joven de 19 años, a quien le causó importantes heridas en un brazo y el abdomen. Y los casos se repiten.

Al respecto, Sara comentó que “yo soy una de las damnificadas también, porque a mi me mordió en noviembre, en el pecho y el abdomen. Todavía estoy con médicos, me tienen que hacer una cirugía”.

“Ayer pudimos filmarlo, es muy angustiante todo esto. Es increíble que no se pueda hacer algo, especialmente con la dueña que no quiere hacer nada. Yo hace casi dos años que vivo acá, ellos –por los propietarios del animal– vinieron hace uno y medio. No está suelto el perro porque le pusieron un portón, pero ella misma no sabe cómo se le escapa. No puede morder a siete personas, la primera vez directamente hay que hacer algo para que no pase de nuevo”, expuso con indignación.

Y agregó, respecto del momento del último ataque. “Ayer mi hija escuchó los gritos del chico y abrimos la ventana, vimos a toda la gente intentando sacarle el perro de encima. Yo tengo una restricción porque amenazaron con prenderme fuego la casa, y ayer incluso me quiso golpear esta mujer”.

“Ahora dicen que el perro murió anoche y se lo llevaron envuelto en un nylon amarillo, pero es mentira, lo deben haber desaparecido por unos días porque no quieren que se lo lleven. Es un perro asesino, cualquiera que pase ataca, no te da tiempo a nada. A mi me comió una parte del abdomen y del pecho directamente”, aseveró.

Así fue el ataque del domingo: