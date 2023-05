“Lo que más deseo es la revancha”, dijo Neri Muñoz

Una de las injusticias más grandes en el ámbito deportivo del fin de semana fue la derrota de Neri Muñoz en Panamá. El bahiense se quedó a las puertas de la gloria al perder por puntos en fallo unánime ante Orlando Mosquera, frustrando su anhelo de conquistar el título latino superligero de la FIB.

Los jueces anunciaron su veredicto de la siguiente manera: 96-92, 97-91 y 98-90, otorgando la victoria de forma unánime al boxeador local. Injusticia.

“Es difícil sacar conclusiones por fuera de lo que se vio. No me gusta poner excusas, ni tampoco reconocer cuando el rival es superior. Pero no fue el caso. Quizás desde la pantalla se vio diferente, pero fue muy desleal el obrar del árbitro. Inclinó muchísimo la balanza para Mosquera. Intentamos ajustar sobre la marcha, pero las faltas cada vez eran más evidentes y la frutilla del postre fue el fallo de los jueces. Porque aún así, con todas las faltas de mi rival, conecté los mejores golpes”, dijo el “Ungido” en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

“Igualmente la experiencia de pelear afuera del país fue buena. Más que nada porque comprobé que estoy para protagonizar esas veladas. Confirmamos que estamos a la altura a pesar del resultado. De hecho, no quiero ser reiterativo, pero las faltas vienen producto de eso: no me podía frenar y apeló a las constantes infracciones”, agregó el púgil bahiense.

Por último, sobre su próximo objetivo, Neri indicó que “lo que más deseo es la revancha, en mi país o en un país neutral. Pero no creo que Mosquera salga de su país. Por ahora toca descansar uno días, hace 12 días no veo a mi familia. Pero esto no me va a frenar: hay mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero sobre todo mucho compromiso con lo que hacemos. Nadie nos regaló nada, con mi equipo hemos pasado muchos tragos amargos, y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante como siempre lo hicimos”.