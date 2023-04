Independiente y Racing empataron en un clásico con polémica

No hubo festejos en el clásico de Avellaneda. Independiente y Racing igualaron 1 a 1 en el Libertadores de América con goles de Martín Cauteruccio y Matías Rojas, autor de un penal polémico. Fue un interesante duelo con varias situaciones de gol para ambos lados y mucha actitud.

A los 19 minutos, Independiente abrió el marcador con un golazo: Mauricio Cuero pasó entre dos defensores en la banda derecha, Matías Giménez la cambió y Cauteruccio la paró de pecho y sacó una formidable definición que se clavó contra un palo.

Después, Rojas, a los 38 también del primer tiempo, igualó de penal el encuentro con un bombazo. Un penal polémico: Vallejo se llevó puesto y empujó a Mura, pero ¿dentro del área? Hay fotos en las que es penal y en otras es tiro libre. Finísimo. El VAR le dio la razón al árbitro. Hubo muchas quejas del Rojo que nunca pararon.

Independiente no pudo cortar la mala racha y llegó a 11 fechas sin ganar en la Liga Profesional, pero dejó una mejor imagen y expectativas en la presentación de Ricardo Zielinski. De hecho, después de varios partidos, se fue aplaudido y no silbado. La gente, que aún no lo ve ganar del local este año, se fue cantando y no insultando.

Es que Independiente mostró una gran mejoría y fue levemente más que Racing en la cuenta final. Tras un primer tiempo buenísimo, con mucho juego directo, en el que fue parejo el trámite, el Rojo se impuso en el complemento donde acorraló al visitante que atacó poco.

Por su parte, Racing, que venía de perder con Gimnasia y Newell’s, decepcionó en el papel de favorito para el duelo. Es que enfrentó a un Rojo inmerso en una crisis deportiva (no puede ganar y con nuevo técnico) e institucional (su presidente, Fabián Doman, renunció al cargo en la semana) y no pudo ser más.

Fuente: Diario Popular