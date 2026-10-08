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Impactante temporal en Chile: la corriente se llevó vehículos y árboles
Las precipitaciones provocaron la activación de quebradas y obligaron a desplegar equipos de emergencia. Las autoridades pidieron evitar varios sectores afectados y mantenerse alejados de cursos de agua.
Un fuerte aluvión afectó este jueves a la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, donde el desborde de un canal generó una importante inundación que arrastró autos, micros, camiones y árboles. El fenómeno quedó registrado en numerosos videos difundidos por vecinos en redes sociales.
La emergencia tuvo uno de sus puntos principales en la calle General Blanche, que recibió un gran torrente de agua después del rebalse de un canal ubicado sobre Francisco Bulnes Correa. Carabineros informó que “el caudal baja por calle General Blanche al poniente”.
Las intensas precipitaciones provocaron además la activación de quebradas y afectaron sectores como Quebrada Honda y Avenida de la Plaza Sur. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitaron respetar las indicaciones oficiales ante eventuales evacuaciones.
La Municipalidad de Las Condes pidió evitar la circulación por Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche, además de no dirigirse hacia San Carlos de Apoquindo para facilitar el ingreso de vehículos de emergencia.
ALUVIÓN EN LA COMUNA DE LAS CONDES, REGIÓN METROPOLITANA, CHILE https://t.co/BTJlp9uaeC— atvvaldivia (@atvvaldivia) October 9, 2026
“Nuestros equipos están trabajando intensamente para atender la emergencia”, informó el municipio, que solicitó mantener despejadas las principales vías de acceso a las zonas afectadas.
El presidente chileno, José Antonio Kast, señaló que el Gobierno enfrentaba una situación de “activación muy rápida con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro”. Funcionarios nacionales y equipos de Obras Públicas se trasladaron al lugar para evaluar los daños y coordinar la asistencia.
Bomberos también reforzó sus dotaciones y pidió extremar las precauciones en los sectores precordilleranos.
Senapred recordó que, ante un aluvión, la población debe dirigirse hacia los puntos de encuentro establecidos y alejarse de ríos, esteros y quebradas. Si no fuera posible evacuar, recomendó buscar sectores elevados, como pisos superiores, techos u otras estructuras seguras.
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