Amílcar Andreanelli, un histórico de Comercial que se retiró del básquet

Se vivió una noche especial en Ingeniero White cuando Altense eliminó a Comercial en los cuartos de final de los playoff del torneo de Segunda del básquet local.

Pero más allá de la derrota, Comercial sufrió y lloró el retiro de la actividad un histórico como Amílcar Andreanelli.

El base, de 35 años, que juega al básquet desde los 4 y que estuvo casi toda su vida en Comercial, salvo algún breve paso por Estudiantes y Estrella, habló con la redacción de LA BRÚJULA 24 y contó que “las sensaciones del último partido son raras, tengo tristeza por dejar la actividad y bronca porque creo que podríamos haber estirado la serie a un partido más. No estuvimos a la altura del juego en los últimos dos minutos ante Altense, uno de los equipos más completos del torneo”.

“Durante el partido estuve muy concentrado y no pensé en el retiro. Pero si los últimos 20 segundos me cayó la ficha de que ya no había revancha y ahí me invadió la emoción y saber que se terminaba una etapa”, agregó Andreanelli.

Sobre su futuro indicó que “seguramente seguiré ligado a Comercial de alguna manera. Por el momento no quiero ser entrenador y si dejo la competencia es por problemas de tiempo y no porque no tenga más ganas”.

“Fueron 22 años jugando en primera y mi vida giró en torno al básquet y para mí fue una forma de vivir”, sostuvo Amílcar.

Por último, dejando un mensaje final sobre su carrera declaró que “uno fue tomando las cosas buenas y no tan buenas en estos años para formar un ideal de persona y de jugador. Si les aconsejo que lo que hagan sea con pasión, compromiso y respeto hacia los demás”.