Municipales cruzan a médicos que amenazaron con un paro: “No tienen legitimidad”

La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal-CICOP Seccional Bahía Blanca advirtió en las últimas horas que a fines de abril habrá nuevos paros. Esto generó reacciones del Sindicato de Trabajadores Municipales porque los profesionales tienen una especie de gremio propio.

Existe un reclamo legal porque aseguran que la Asociación que podría ir a la huelga, no existe. A propósito, el Secretario General del STM, Miguel Agüero, habló en LA BRÚJULA 24, y planteó su descontento: “Esto nace desde después de la pandemia, cuando hubo un cambio de autoridades en la comisión paritaria, que es por ordenanza”.

“Nosotros, que teníamos la secretaría, pedimos que cada una de las entidades que iba a mandar a sus representantes envíe la documentación emitida por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Cualquier sindicato tiene su DNI y si no lo tienen no pueden representar a nadie. Cuando lo pedimos había un concejal de extracción gremial como Walter Larrea que planteó que sin papeles no podían sentarse a la mesa”, refirió Agüero en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, mencionó que “nació una consulta desde el Ejecutivo preguntando al Ministerio si la Asociación de Profesionales era reconocida. Hay muchos profesionales están afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales. Gustavo Carestía es uno de ellos. Siempre hubo una convivencia, ellos eran invitados por nosotros a las paritarias”.

“Si me dicen que van a ir al paro por 48 horas por condiciones laborales, generando un caos en toda la ciudad, es llamativo. El tema se trató en paritarias, no escuchamos nada sobre el aumento. Nosotros representamos a más trabajadores de la salud que ellos mismos. El propio Intendente me llamó para convocar a una mesa e integrarlos y nosotros no queríamos entrar en esta situación”, agregó.

Luego, recordó que “les metieron 15 paros y no hicieron nada y a nosotros nos piden hasta el certificado del ojo cada vez que necesitamos algo. Nosotros somos los genuinos representantes, todos somos empleados municipales, desde el primero al último, todos servimos a la comunidad. Si lo quieren sentar en la paritaria pero que traigan el certificado de autoridad que los legitime como sindicato”.

“Son una asociación civil que no tiene representación legítima hacia los trabajadores incurre en algo que no corresponde legalmente. Van a hablar de condiciones laborales que se tratan en paritarias y nosotros no estaremos presentes. Es raro. Y de paso te meto 48 horas de paro, con lo que significa la problemática de la salud en Bahía Blanca”, afirmó el dirigente gremial.

Y redobló las críticas: “Ellos creían que eran un sindicato, pero no presentan un solo papel en el Ministerio desde 2013, pero cobran una cuota de afiliación, sin que se sepa dónde va el dinero. Hay un dictámen de Legal y Técnica donde se estipula que la Asociación no puede ser parte de la representación porque no son un sindicato”.

“A los aumentos que negociamos, ellos no les dicen que no. Si el propio Ejecutivo no toma cartas en el asunto, es muy difícil. Si yo convoco a un paro, salgo crucificado. No estamos en contra de la Asociación, pero queremos que presenten los certificados que corresponden”, sostuvo, sobre el epílogo de su testimonio.

Por último, apuntó: “No entiendo por qué el Ejecutivo termina siendo sumiso y cediendo a tratar temas que no se trataron en paritarias. No creo que detrás de esto haya un tema de condiciones laborales o de inseguridad, lo que hay son pedidos de dinero. Que no se escondan detrás de la Cicop”.