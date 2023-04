“Queremos pelear por el uno”, dijo Intrevado tras la goleada de Bella Vista

Pablo Ezequiel Intrevado fue una de las grandes figuras del triunfo de Bella Vista ante La Armonía en el regreso a su cancha después de varios meses.

Los primeros 20 minutos del gallego fueron perfectos. Presionando en la salida, con mucha movilidad en ataque y destrabó el juego con el gol de Intrevado y luego con Juan Enrique Gutiérrez, de penal, a los 20 minutos del primer tiempo.

Luego controló el trámite del juego, pudo haber estirado la ventaja pero hubo una buena actuación del arquero Ignacio Torres en La Armonía, y el ingreso de Lucas Martínez fue clave para firmar el 3 a 0 final.

“La sensación del partido fue que lo ganamos de principio a fin. Sabíamos que iba a ser un partido intenso hasta que hagamos un gol y ahí se iban a abrir los espacios. Tuvimos muchas situaciones y por suerte pudimos hacer tres”, dijo “Pachu” en diálogo con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Mientras que sobre la vuelta de jugar en La Loma, no lo hacía desde el pasado 15 de octubre del 2022 tras la suspensión por los incidentes ante Tiro Federal, el diez del elenco gallego sostuvo que “extrañábamos jugar en nuestra cancha, en la Liga del Sur ser local sirve un montón y es lindo regalarle el triunfo a la gente. Se ganó con autoridad”.

Sobre el gol que marcó, que significó allanar el camino para la goleada, Intrevado describió que “el gol se dio así, no estaba ensayado, en ataque el técnico nos pide que nos desordenemos y bueno Matías (Mayer) me escuchó, dejó pasar la pelota, me quedó a mí adentro del área y la tuve que controlar y empujar”.

Por último sobre el gran presente de Bella Vista en la liga, líder junto a Liniers y tras dos victorias en fila, sostuvo que “tanto dirigencialmente y como todo el plantel queremos pelear el campeonato, estar entre los cuatro y pelear por el uno”.