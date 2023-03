La columna de la Ubfal: por el caso Jey Mammon, quieren impulsar La Ley Lucas

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las noticias salientes del mundo de la farándula, el día después de que Gran Hermano rompiera la barrera de los 30 puntos de rating en su último programa de la temporada, con la victoria de Marcos luego de casi medio año encerrado en la casa.

A continuación, el resumen de su columna en “Hora Pico”

“No es la primera vez ni en Argentina ni en el mundo, que un caso real impulsa una Ley. Y por estas horas el abogado Javier Moral, quien asesoró a Lucas Benvenuto en sus denuncias , comentó en A la tarde que ya se acercaron varios políticos para tratar de impulsar una Ley Lucas. La idea fundamental es que no puedan prescribir los tiempos para denunciar casos de abusos a menores como pasa en los casos de lesa humanidad. El doctor Moral explicó que Lucas se convirtió en un referente al que le llegan muchas denuncias mediáticas sobre abuso y a todos les aconseja que lo hagan ante la Justicia. En cuanto a Jey Mammon agregó el abogado que para llegar a un supuesto “acuerdo” lo primero que tendría que hacer el conductor es reconocer los hechos, pero que sea como sea Lucas no se va a callar y si lo que buscan es que no hable más, esto no lo va a lograr nadie. Puntualmente sobre las situaciones vividas entre Lucas y Jey Mammon el letrado informó que tiene material para comprobar los hechos, pero que no es cuestión de revictimizarlo, cuando la Justicia prescribió el caso”.

📺 Caso Jey Mammon: habla el abogado de Lucas Benvenuto



🗨️ "Él es el motor de otras denuncias"

🗨️ "Va a seguir hablando"



pic.twitter.com/zFW9iPIEaU — América TV (@AmericaTV) March 27, 2023

“Habló con una revista chilena para la que fue portada sobre temas que a veces no quiere tratar en nuestro país. Y así Pampita, icono de moda y belleza, dijo sobre su marido, Roberto García Moritán, que se da cuenta que va creciendo a pasos agigantados y que pueden venir muchas más cosas, así que trata de ir asimilando y prepararse para lo que pueda pasar. Los chilenos consideran que García Moritán es una importante figura de la política argentina y dan a entender que Carolina Ardohaín sabe que su destino puede llevarla a ser clave como su mujer en esa carrera como primera dama de una intendencia, de la provincia o del país, a futuro. Pampita estuvo en Chile hace unos días, celebró el cumpleaños de su amiga, María Alberó, esposa de Bam Bam Zamorano y se reencontró con sus afectos en ese país donde vivió muchos años y es muy querida. La modelo argentina encontró armonía y equilibrio en su nueva etapa, la que define -en exclusiva a Revista Velvet- como un reencuentro con el amor, su familia ensamblada”.

“Un caso va tapando al otro, pero hablando de abusos infantiles, es bueno recordar el caso del tenista Guillermo Pérez Roldan maltratado durante años por su propio padre. El deportista decidió llevar a su progenitor a la Justicia y ahora informó Mauro Szeta que después de la denuncia por explotación, lesiones y lavado de dinero, Raúl Pérez Roldán deberá llevar una tobillera electrónica y no podrá salir del país. Pérez Roldán padre no puede acercarse de ninguna forma a sus víctimas. Por el momento, su prisión preventiva no fue aceptada después del pedido de la querella. Así informa Infobae después del fallo dictado en los últimos días en la causa que lo investiga por explotación, lesiones, abuso y lavado de dinero. Guillermo Pérez Roldán, su hijo, y Graciela Pérez, otra pupila, fueron los que promovieron la investigación”.