Laura Ubfal, tras el cruce con Jey Mammón: “Fue muy angustiante”

La periodista Laura Ubfal relató en LA BRÚJULA 24 cómo vivió el fuerte cruce que protagonizó con Jey Mammón al aire de Intrusos, por el canal América.

“Reponiéndome, la verdad es que fue muy angustiante todo lo que pasó”, indicó la profesional en el inicio de su habitual columna del programa “Hora Pico”.

Y respecto de lo ocurrido, detalló: “-Jey Mammón– vino muy a la defensiva, ese fue el tema. Pero estábamos todos muy nerviosos. Primero le hizo la nota Flor y después nos dejaron preguntar. Pampito se calentó tanto que no se pudo aguantar”.

“Yo me enteré tarde, sobre la hora. Marcela Tauro no pudo ir porque tenía a Juan Cruz con vómitos, entonces me llamaron para ir a las 13, fue un shock”, apuntó.

Respecto de su relación con el conductor, recordó que “antes era perfecta, de hecho escribí una nota que se titula ‘El Jey Mammón que yo vi’. Era un chico que le costaba mucho llegar, pero que se adaptó al medio, llegó a conducir con un éxito bárbaro. Es verdad que le habían prometido su programa, pero pasó lo que pasó”.

“El tema es entender por qué pensó que después de lo ocurrido no iba a pasar nada. Y la actitud que fue realmente difícil de llevar adelante”.”Después de la nota hablamos dos minutos. Le dije que ojalá llegara a la verdad y punto”, apuntó.

La columna completa de Laura Ubfal en el aire de “Hora Pico”, por La Brújula 24: