Nazarena Vélez reveló cómo reaccionaría si se cruzara a Jey Mammon

Ni bien se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso sexual infantil, Nazarena Vélez, que era íntima amiga del artista, se alejó completamente de él. En medio de las especulaciones por el regreso de Jey al teatro, Nazarena se mostró de acuerdo con que vuelva a trabajar pero no con el accionar de la Justicia.

“Si él necesita laburar, le hace bien y tiene un productor que lo avale, no me parece mal. Después la gente decidirá qué va a hacer con ese espectáculo. Yo creo que la Justicia tiene que actuar y nunca actuó, entonces somos nosotros los encargados todo el tiempo de cancelar. Hay un momento donde la Justicia también se tiene que hacer cargo”, sentenció.

Y fue a fondo: “Yo empecé con Jey, hice todo para que esté en teatro y artísticamente me parece increíble, hay muy pocos artistas completos como él. Está muy bien que labure, después lo que a mí me pasa con el caso que pasó, es otro tema. Acá la que tiene que actuar es la Justicia y si termina mirando para otro lado siempre somos nosotros los que nos terminamos peleando”.

Antes de cerrar, Nazarena contó cómo reaccionaría si se cruzara en un restaurante a su examigo durante la temporada de verano.

“Nadie se olvida de nada. Tal vez dentro de diez años decís: ‘Ah bueno, ¿cómo fue el tema?’. Hoy nadie se olvida. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar y más viniendo de mi cuenta, lo que me pasa en el momento es lo que hago”.

"Nadie se olvida de nada. Tal vez dentro de diez años decís: 'Ah bueno, ¿cómo fue el tema?'. Hoy nadie se olvida. No sé cómo reaccionaría, tengo que estar en el momento. No tengo idea, no tengo eso en la cabeza en este momento. Tengo la cabeza muy enfocada en la comedia. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar y más viniendo de mi cuenta, lo que me pasa en el momento es lo que hago", sentenció, sincera.

Fuente: LB24 / Ciudad Magazine.