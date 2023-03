Retegui tras debutar en Italia: “Fue un orgullo y me vuelvo contento”

Mateo Retegui ya está en Argentina luego de haber tenido su primera convocatoria con la Selección de Italia, donde debutó jugando como titular los primeros dos partidos de las Eliminatorias para la Eurocopa marcándole un gol a Inglaterra y otro a Malta.

“Fue algo único, hermoso. Para mi fue un orgullo, me vuelvo contentísimo y con mucha energía para lo que nos toca jugar con Tigre”, comento Retegui tras su llegada a Ezeiza. “Estoy agradecido con Roberto (Mancini) y a mis compañeros porque me ayudaron a estar ahí, porque me dieron la oportunidad”, agregó el delantero, que también le dedicó un mensaje a su club: “A todo Tigre también le agradezco, por poder ayudarme a cumplir este sueño que lo tenia ahí”.

Sobre el aspecto futbolístico de lo que vivió en estos días, Retegui manifestó: “Mancini me dio la oportunidad y después la confianza de poder jugar los dos partidos de titular. Pude convertir en el primero, no se dio el resultado que queríamos, pero en el segundo partido encontramos la victoria y pude volver a convertir, así que agradecido y feliz”.

Por último, el futbolista surgido de las inferiores de Boca -que todavía es dueño de su pase más allá de que el Matador tenga opción por el 50%- contó cómo fue el primer encuentro con sus nuevos compañeros de Selección: “Era la primera vez que los veía pero me trataron de buena manera. Me dieron confianza, me ayudaron, fui para aprender y para ver cómo era todo. Me vuelvo nutrido y con ganas de seguir mejorando y aprendiendo. Con muchas ganas de volver a estar allá en algún momento”.

AHORA | Debut y Gol de Mateo #Retegui con Italia🇮🇹 a Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en el arranque de las eliminatorias para la Euro 2024 en el Diego Maradona.pic.twitter.com/wksFyjPk0i — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) March 23, 2023

AHORA | Gol de Mateo #Retegui. 2º para Italia🇮🇹 en 2 partidos, que vence a Malta🇲🇹 1-0 en la 2º fecha de las Eliminatorias de la #Euro2024. pic.twitter.com/autLZadUzF — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) March 26, 2023

Fuente: TyC Sports