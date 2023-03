Se filtró la posible formación de Boca para enfrentar a Olimpo

Boca Juniors necesita cortar la sangría cuanto antes porque se aproxima su debut por la Libertadores. Este sábado tendrá una buena oportunidad de reponerse tras dos caídas en forma consecutiva ante Olimpo de Bahía Blanca, un rival que milita en la tercera categoría, por los 32avos de final de la Copa Argentina. La cita comenzará a las 19:00 en el estadio Centenario de Resistencia, Chaco. Hugo Ibarra ya tiene en la cabeza el equipo con el que apostaría a pasar de fase.

El Negro viene ensayando variantes partido a partido porque no encuentra respuestas futbolísticas ni anímicas dentro de la cancha. El lunes pasado, jornada en la que no estaba planificada una práctica, el DT reunió a sus dirigidos por la tarde y brindó un monólogo con el que midió el nivel de compromiso con el que cuenta para seguir desarrollando sus funciones a cargo. No existen plazos, pero el Consejo de Fútbol evalúa partido a partido, día a día, hora a hora el trabajo del entrenador.

Si bien todavía restan dos entrenamientos y el próximo viernes Ibarra confirmará a los que jugarán el sábado, los once de corrido serían: Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez, Óscar Romero; Darío Benedetto y Luis Vázquez. También se especula con los cambios de Agustín Sandez (por Fabra), Equi Fernández (por Ramírez) y Miguel Merentiel (por Benedetto).

Por su parte, vale mencionar que Nicolás Figal y Luca Langoni se entrenaron de forma diferenciada por molestias físicas. El otro que estuvo ausente en la práctica matutina en Ezeiza fue Sebastián Villa, quien debió atender cuestiones judiciales.

Cristian Amarilla, jugador del elenco bahiense y autor de dos goles ante Sol de Mayo por el Torneo Federal A, habló con La Brújula 24 y aseguró: “Ojalá podamos eliminar a Boca”.

Fuente: Infobae/La Brújula 24