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ABSA informó demoras en los trabajos y se extiende el corte de agua
La empresa indicó que las tareas para vincular la nueva cisterna con el acueducto seguirán durante la tarde del domingo.
ABSA informó que continúan los trabajos para vincular la nueva cisterna con el acueducto de salida de la planta potabilizadora, en el predio de Planta Patagonia, y advirtió que la normalización del servicio podría demorarse más de lo previsto inicialmente.
Las tareas, ejecutadas por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), comenzaron durante la medianoche del viernes y se desarrollan de manera ininterrumpida. Según detallaron, la intervención seguirá durante la tarde de este domingo.
Desde la prestataria explicaron que, por la magnitud de la obra y algunos inconvenientes climáticos que complicaron el inicio de los trabajos, ahora los esfuerzos están concentrados en el ajuste de piezas que ya fueron instaladas.
Esa situación podría extender los tiempos de recuperación del sistema y, por lo tanto, retrasar la normalización del suministro en Bahía Blanca y los sectores alcanzados por el operativo.
Mientras tanto, ABSA mantiene activo el plan de contingencia dispuesto para asistir a instituciones sensibles y garantizar el abastecimiento alternativo mediante cisternas fijas ubicadas en distintos puntos de la ciudad.
La empresa indicó que el esquema continuará vigente hasta que finalicen por completo las tareas y pueda comenzar la recuperación progresiva del servicio.
Se recuerda que están dispuestas cisternas fijas para el abastecimiento de agua a granel en los siguientes puntos:
- General Cerri:
- Centro de Salud de Cerri, en Avenida 25 de Mayo 395
- Club Cerri, en Gurruchaga y 12 de Octubre
- Barrio Maldonado:
- Sociedad de Fomento de Barrio Maldonado, en Ricchieri 2523
- Barrio San Agustín:
- Cortalezzi y Bermúdez
- Barrio Portal del Este:
- Indio Aucas y Rafael Obligado
- Fragata Sarmiento y El Faro
- Fragata Sarmiento y Las Tuyas
- Los Chajaes y El Caldën
- Barrio Tierras Argentinas:
- Comedor Génesis Pampa Central 3300
- Comedor La Ilusión Interna 2 al 3600
- Calle Eva Perón al 3100
- Interna 2 3900
- Barrio Costa Blanca:
- Guiraldes 2700
- Barrio Paihuén:
- Estanislao López y Karacachoff
- Barrio Parque Norte:
- Calle Derqui en la plaza
- Aldea Romana:
- El Boyero 2000
- Villa Harding Green:
- Corina Parral 3600
- Club Harding Green, en Borghino 3908
- Los Chañares:
- Vieytes y Los Picaflores
- Barrio El Nacional:
- Pilmaiquén y Remedios de Escalada
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