ABSA informó demoras en los trabajos y se extiende el corte de agua

ABSA informó que continúan los trabajos para vincular la nueva cisterna con el acueducto de salida de la planta potabilizadora, en el predio de Planta Patagonia, y advirtió que la normalización del servicio podría demorarse más de lo previsto inicialmente.

Las tareas, ejecutadas por empresas contratistas de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), comenzaron durante la medianoche del viernes y se desarrollan de manera ininterrumpida. Según detallaron, la intervención seguirá durante la tarde de este domingo.

Desde la prestataria explicaron que, por la magnitud de la obra y algunos inconvenientes climáticos que complicaron el inicio de los trabajos, ahora los esfuerzos están concentrados en el ajuste de piezas que ya fueron instaladas.

Esa situación podría extender los tiempos de recuperación del sistema y, por lo tanto, retrasar la normalización del suministro en Bahía Blanca y los sectores alcanzados por el operativo.

Mientras tanto, ABSA mantiene activo el plan de contingencia dispuesto para asistir a instituciones sensibles y garantizar el abastecimiento alternativo mediante cisternas fijas ubicadas en distintos puntos de la ciudad.

La empresa indicó que el esquema continuará vigente hasta que finalicen por completo las tareas y pueda comenzar la recuperación progresiva del servicio.

Se recuerda que están dispuestas cisternas fijas para el abastecimiento de agua a granel en los siguientes puntos: