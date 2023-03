Jésica Cirio separada, en su mejor momento laboral

Ya es una costumbre. Llega una nueva columna de Laura Ubfal con toda la información.

Jésica Cirio separada

Está feliz porque acaba de firmar el contrato que a través de Multitalent la une a Telefe durante todo el 2023. El domingo que viene Jesica Cirio debutará junto a Jey Mammon en una nueva temporada de “La peña de Morfi” y ya se anunció que estarán en el programa Karina, Ricardo Montaner y también Rusherking, todos figuras de la música y por “Gran Hermano” el invitado será Alfa.

Todas buenas noticias para Jesica en un ciclo que adora hacer y donde volverá a compartir pantalla también con Santi Giorgini.

Además, Jesica continúa con su camino en el entrenamiento personal, mientras hace un programa por streaming en @piso18_tv.

Pero en lo personal, aunque no quiera hablar del tema y hasta lo desmiente, Jesica Cirio estaría separada de Martín Insaurralde, hoy Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.

En su momento, Jesica y el ex intendente de Lomas de Zamora, conformaron una hermosa familia ensamblada, que sigue siéndolo pese a la separación de la pareja.

Jesica, como bien informó Marcela Tauro en “Intrusos” está buscando una nueva vivienda en zona norte, mientras, como señaló Maite Peñonori, estaría viviendo en su departamento de la zona del Campo de Polo con su hija Chloé, de 5 años.

Peleada con Picchio se baja Karina K de “Perdidamente”

Terminan en este fin de semana su temporada marplatense y ya no volverán a subirse juntas a un escenario ni Ana María Picchio ni Karina K.

En mayo “Perdidamente” volverá al Multiteatro pero después de dos años ya no seguirán ni Karina K, ni Patricia Sosa ni Julieta Ortega del elenco original.

Picchio y Karina K aguantaron toda la temporada sin hablarse, como develó Patricia Sosa en “Intrusos”, y no fue fácil para sus compañeras compartir una relación de cinco actrices con dos de ellas peleadas.

Pero como excelentes profesionales, nunca el público se dio cuenta de nada durante las funciones.

En mayo, quedarán del elenco original Leonor Benedetto, eje de la trama de la obra que escribe y dirige José María Muscari y Ana María Picchio.

El rol de Patricia Sosa lo hará Iliana Calabró, el de Karina K, lo interpretará en esta renovación de elenco Mirta Wons y el de Julieta Ortega lo cubrirá Emilia Mazer.

A una semana de sus bodas, cena compartida para Mariu Vidal y Lizy Tagliani

En la noche de este miércoles se inauguró un nuevo restaurante de pastas en plena calle Corrientes al 1200 y muchos de los elencos teatrales, actores, productores y figuras de la política y el deporte, estuvieron saludando a sus dueños, entre otros, a Gustavo Yankelevich.

Y en la cena coincidieron dos parejas que el otro fin de semana tienen programados sus casamientos.

El jueves 23 se estarán casando Lizy Tagliani y Sebastián Nebot con gran fiesta en la zona de Berazategui y habrá muchas figuras invitadas, entre otras Marley, Jey Mammon y Wanda Nara, quienes compartieron también la invitacion a la inauguración de “Puny”. Recordemos que la madrina será Mirtha Legrand y el padrino justamente Yankelevich.

Y el sábado 25 se unirán por ley María Eugenia Vidal y Quique Sacco, quienes eligieron para su boda la Estancia Rosario de Areco.

Dos parejas a punto de casarse en una noche de fiesta y la mejor pasta en la calle de los teatros.

Con info de Laubfal.com