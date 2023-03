El calor y el paseo de las mascotas: las sugerencias del columnista de La Brújula 24

Lamentablemente es común ver a personas que, con temperaturas abogiantes, sacan a pasear a sus mascotas. El veterinario Ariel Saráchaga, columnista de La Brújula 24 en el programa “Hora pico”, que conduce Marianela “Pipi” Romay, habló sobre esta cuestión y enumeró sugerencias básicas a tener en cuenta para evitar que los animales sufran un golpe de calor y, lo que es mucho peor, la muerte.

“Si vamos a pasear a nuestro perro, que sea durante la mañana temprano o a la noche, cuando el calor baja y no hay sol. Además debe tener agua fresca a disposición las 24 horas, lugares con sombra donde se pueda mover y descansar. No debemos instarlos a realizar actividades muy enérgicas, como por ejemplo jugar con una pelotita ni sacarlo a pasear en bicicleta porque es un peligro el golpe de calor”, expresó Saráchaga.

“Con altas temperaturas como las actuales, los perros no deberían hacer ejercicio, al menos no en los horarios con más calor. Existe el riesgo de morir”, afirmó y aclaró una diferencia que no es menor respecto de las personas.

“La regulación de la temperatura en el perro es peor que la nuestra, porque no pueden transpirar; la única manera que tienen de regular la temperatura corporal es el jadeo. Y mucho mayor cuidado debemos tener con perros de cara chata (Buldog, Francés), que les cuesta más que otras razas jadear”, indicó Saráchaga e instó a “usar el sentido común”.