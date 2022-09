Un experto explica cómo interactuar con un perro desconocido

Ariel Saráchaga, veterinario y columnista de La Brújula 24, habló en “Vive cada día” sobre el comportamiento canino, en especial su interacción con extraños y algunos aspectos estéticos no recomendados.

“Si te querés acercar a un perro, primero hablá con el tutor y a una distancia como para no incomodar al animal. La persona que lo conoce va a decir si me puedo acercar o no. Y si me acerco, es despacio, no de frente, no mirándolo a los ojos; dejo que me olfatee y espero. Si se aleja, es que no quiere interactuar conmigo y si por el contrario quiere, va abrir la boca en señal de estar relajado”, manifestó.

El experto se refirió a videos como el que se ve a continuación y que consideró una forma inadecuada de acercarse a una mascota que no sea la propia. “Nunca hay que interactuar con un perro que no conoces de esa manera”, dijo.

“En nene hace lo que debió hacer el tutor. Es lo correcto interponerse. El perro se relame lo labios, es una señal de que está incómodo”, agrego.

En otro video, donde se observa a un perro de raza golden retriver, Saráchaga, también enfatizo la incomodidad del animal.

“El video quiere mostrar que el golden acepta los abrazos y se ríen. Pero en el primer segundo, ni bien empieza el video se relame el hocico, como el animal de la filmación previa”, dijo. Está mostrando a un perro que no está cómodo, aunque se quiera mostrar que acepta el abrazo.

En el Instagram as.comportamiento.canino publica cómo es recomendable hacer de cara a intentar interactuar con una mascota en la vía pública. Además, se refirió también a prácticas que en esta ciudad están en desuso como es hacer a determinadas razas de perros una cirugía estética para cortarles las orejas.

“La mayoría de los veterinarios de Bahía no te hacen esa práctica. La cirugía es muy traumática y tiene un post operatorio muy estresante para el perro. Por otro lado, el animal pierde comunicación; no podemos ‘leer’ las orejas”, expresó.