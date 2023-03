Básquet: el líder 9 de Julio recibe a Velocidad y Resistencia

A cuatro fechas de culminar la fase regular, se disputaran esta noche los encuentros por la fecha 27 del torneo de Segunda División del basquetbol local.

Todos los partidos serán a partir de las 21hs., con excepción del cotejo más importante de la noche: el puntero 9 de Julio se enfrentará al tercero de la tabla, Velocidad y Resistencia desde las 21:30 en Rondeau y Avellaneda.

También jugarán El Nacional vs. Carlos Pellegrini de Punta Alta, Altense de Punta Alta vs. Barracas Central, Los Andes vs. Argentino, Puerto Comercial vs. Espora, La Falda vs Independiente y Pacífico vs. Deportivo Whitense.