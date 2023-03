El ex de Julieta Prandi a juicio por abuso sexual

Un nuevo capítulo de la periodista Laura Ubfal en el aire del programa “Hora Pico”.

Acá, un repaso por los temas salientes:

Sol Pérez ganó “The Challenge”, pero Sofía “Jujuy” seguirá compitiendo

En este martes se emitió la final de “The Challenge” donde resultó ganadora Sol Pérez, quie se llevó 15 millones de pesos, y ahora Paramount+ reveló los miembros del elenco argentino que participarán en el próximo torneo mundial THE CHALLENGE: WORLD CHAMPIONSHIP, que se estrenará en este jueves 9 de marzo.

Después de intensas batallas en todo el mundo, THE CHALLENGE: WORLD CHAMPIONSHIP reúne a campeones mundiales y MVP de “The Challenge: Argentina”, “The Challenge: Australia”, “The Challenge: U.K.” y “The Challenge: USA” para representar a sus países y luchar por el codiciado título de “Challenge World Champion”.

Los presentadores globales Brihony Dawson (Australia), Mark Wright (Reino Unido) y Marley Alejandro Wiebe (Argentina) se unen al presentador TJ Lavin para dar inicio al episodio de estreno.

Compiten por Argentina, Sofía “Jujuy” Jimenez, Benjamín Alfonso, Claudia Albertario y Rodrigo Cascón.

En el primer torneo mundial de la franquicia, cada competidor mundial será emparejado con una Leyenda del “Desafío”, un notable veterano de temporadas anteriores de la serie de MTV, quien les servirá de compañero para formar los equipos más épicos de la historia de la franquicia. Juntos trabajarán para superar el reto más difícil de todos: la final global valorada en 500.000 dólares.

Otra vez internado Chiche Gelblung

Iba a estar en este miércoles en “Intrusos” pero no pudo ser porque volvió a tener fiebre y todavía no se conocen las causas de una presunta infección que obligó a que en este martes a la noche vuelvan a internarlo en observación.

Chiche Gelblung no para entre radio, televisión y obligaciones personales, y ya tuvo varias internaciones previas de las que dimos cuenta en los últimos tiempos.

Según informó Pampito tenía para varios días, pero la mujer de Chiche, Cristina, le dijo al programa que en este jueves, superado el momento, le darían el alta.

A sus 79 años, Chiche se mantenía muy activo y muchos de sus colaboradores creen que debería limitar sus trabajos, pero él se siente feliz en los medios.

Incluso como se recordará, Gelblung quiso viajar para Crónica a la guerra en Ucrania, donde buscó revivir sus tiempos de cronista.

El ex de Julieta Prandi a juicio por abuso sexual

La Justicia elevó a juicio la causa contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Hace tiempo que la conductora esperaba esta resolución de la Justicia y ahora, mientras volvía de vacaciones en Cuba con su pareja, Emanuel Ortega, Julieta Prandi tiene más esperanzas de que su ex pague todo el daño que le hizo.

La primicia fue de “Intrusos” donde se contó que hace seis meses Julieta cambió de abogado y fue Fernando Burlando quien consiguió este avance judicial.

“Es tedioso, angustiante, revictimizarme, tener que soportar un montón de cosas y, mientras tanto, cuidar a mis hijos, sola, afrontando los gatos de sus cuidados, porque la otra parte no aporta nada”, dijo Juli en “A la tarde” tras conocerse esta decision de la Justicia.

Contardi quiso pedir la nulidad de la causa y explicó por escrito que “hemos tenido las relaciones sexuales propias de ese estado matrimonial, sin que jamás haya existido situación alguna de naturaleza sexual que no haya tenido nuestro recíproco y mutuo consentimiento, fruto de una relación marital del amor y la voluntad común de compartir la vida…jamás existió situación violenta entre nosotros”.

Por suerte la Justicia no le creyó y ahora elevó la causa a juicio.