Cómo son y cuánto cuestan los iPhone de oro que recibieron Messi y la Selección

Lionel Messi y la Selección Argentina recibieron un sorprendente regalo: un iPhone 14 Pro Max de oro.

“Lionel no es solo The G.O.A.T (El mejor jugador de todos los tiempos, en castellano) sino que es uno de los clientes más leales de iDesign Gold y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo”, explicó Benjamin Lyons al diario británico The Sun.

El encargado de preparar este presente fue la firma británica Patrick Group – iDesign Gold, quienes se caracterizan por confeccionar fundas personalizables de los celulares de Apple con el distintivo que todas están bañadas en oro.

“Le sugerí iPhones dorados con sus nombres inscritos y le encantó la idea”, reconoció Lyons.

Los mismos están bañados en oro de 24 quilates. Veintiséis de ellos irán para sus compañeros, mientras que los nueve restantes serían para el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni.

Además del oro, los teléfonos también cuentan con una personalización con el apellido y el número de camiseta usada por cada campeón del mundo en la parte trasera del celular, donde también destaca el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con las tres estrellas por los tres títulos mundiales.

El mismísimo Benjamin Lyons, propietario de Indesign Gold, fue quien le entregó 35 de estos celulares de lujo a Lionel Messi en su casa de París. ¿El precio? Según medios británicos, la suma alcanza los 210 mil dólares en total, unos 6 mil dólares por cada celular.

Si bien en un primer momento trascendió que Messi los compró para sus compañeros, allegados del astro argentino aseguraron que fue un regalo del fabricante.

Fuente: Clarín