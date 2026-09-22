Destacada B
Mirá en vivo el programa La Brújula TV
Una nueva edición con entrevistas vinculadas a temas de actualidad local.
La Brújula TV tendrá este martes una nueva emisión con una agenda que incluirá las consecuencias del temporal en Monte Hermoso, la actualidad política y la Fiesta del Cubanito.
En el primer bloque, la propuesta será analizar el impacto del fenómeno meteorológico y las alertas emitidas para la localidad balnearia.
Luego estará Felipe Ferrandez, concejal de La Libertad Avanza, quien hablará sobre lo que dejó la visita del presidente Javier Milei a Bahía Blanca y otros temas de la agenda local.
En el tercer tramo participarán Natalia Martirena, directora del Instituto Cultural, y Gonzalo Campos, vicedirector del organismo, para brindar detalles sobre la Fiesta del Cubanito.
Durante el programa también se compartirán actualizaciones sobre el caso de Horacio Asensio, el exentrenador de hockey detenido en una causa por abuso sexual.
Mirá en vivo el programa La Brújula TV
La AFA desestimó la protesta de Vélez y confirmó la clasificación de Boca
Universidades: un nuevo fallo le da al Gobierno cinco días para cumplir con la ley
Se anticipa un miércoles con alza de la temperatura
Un productor rural murió tras ser embestido por un toro
Más Leídas
-
Noticias B16 horas ago
Advierten que Bahía estará 36 horas sin agua: cuándo será el corte de suministro
-
Uncategorized23 horas ago
Intensa búsqueda de un preso que escapó de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B23 horas ago
Detienen a un hombre acusado de balear a otro en la pierna
-
Noticias B13 horas ago
Recapturan al segundo fugado de la cárcel de Saavedra
-
Noticias B13 horas ago
Allanan comisaría de Punta Alta: investigan si un policía era cómplice de narcos
-
Noticias B14 horas ago
Detienen a un robacables en el Barrio Patagonia luego de una persecución de película
-
Noticias A8 horas ago
Los diálogos entre narcos que comprometen a un policía de Punta Alta
-
Noticias B11 horas ago
Asensio duda en su estrategia defensista: en 48 horas ya le renunciaron dos abogados