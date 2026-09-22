Mirá en vivo el programa La Brújula TV

La Brújula TV tendrá este martes una nueva emisión con una agenda que incluirá las consecuencias del temporal en Monte Hermoso, la actualidad política y la Fiesta del Cubanito.

En el primer bloque, la propuesta será analizar el impacto del fenómeno meteorológico y las alertas emitidas para la localidad balnearia.

Luego estará Felipe Ferrandez, concejal de La Libertad Avanza, quien hablará sobre lo que dejó la visita del presidente Javier Milei a Bahía Blanca y otros temas de la agenda local.

En el tercer tramo participarán Natalia Martirena, directora del Instituto Cultural, y Gonzalo Campos, vicedirector del organismo, para brindar detalles sobre la Fiesta del Cubanito.

Durante el programa también se compartirán actualizaciones sobre el caso de Horacio Asensio, el exentrenador de hockey detenido en una causa por abuso sexual.