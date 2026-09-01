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"Gracias por unir al país": el emotivo video de AFA para despedir a Messi
La entidad publicó un homenaje en sus redes sociales tras el retiro del capitán de la Selección argentina. El escudo de la Albiceleste es el protagonista de un mensaje que repasa más de dos décadas de historia.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este martes un emotivo video para despedir a Lionel Messi, luego de que el capitán anunciara su retiro de la Selección argentina tras más de 20 años defendiendo la camiseta nacional.
La particularidad del homenaje es que el relato está planteado desde la mirada del propio escudo de la AFA, que en primera persona le habla al “10” y repasa algunos de los momentos más importantes de su trayectoria con la Albiceleste. “Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”, expresa uno de los pasajes.
El video, de aproximadamente un minuto y medio, recuerda las distintas camisetas que utilizó Messi antes de quedarse definitivamente con la número 10 y hace referencia tanto a los momentos difíciles como a las grandes conquistas que marcaron su carrera internacional.
Entre las imágenes aparecen la Copa América ganada en el Maracaná en 2021, la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y distintos momentos de su última participación mundialista. “Fueron más de 20 años” compartiendo la camiseta argentina, destaca el relato.
El homenaje también pone el foco en el impacto que Messi generó en nuevas generaciones y en la expansión de la camiseta argentina alrededor del mundo. El cierre resume el mensaje elegido por la AFA para despedir a su máximo referente: “Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”.
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