Carmen Barbieri no acepta rotar y Nico Cabré lleva un éxito teatral a México

Carmen Barbieri no acepta rotar con Guido Kaczka

Como lo contamos en “Intrusos” no está fácil el tema de las rotaciones en el jurado de “Los 8 escalones”, programa éxito que conduce Guido Kaczka para eltrece, con producción de Kuarzo.

Anticipamos que Martín Liberman renunció al no lograr el aumento que pidió y que quedan en deportes, Walter Nelson, Angela Lerena y Esteban Adul, rotando en distintas grabaciones, como pasará en el área de moda y vida sana entre Pampita, Nicole Neumann y Luciana Salazar.

Pero lo que queremos remarcar ahora como novedad, es que Carmen Barbieri a través de las negociaciones de su abogado y manager, Juan Manuel Curubeto, no aceptó rotar.

Marina Calabró y Marcelo Polino por Carmen

Cuando Carmen estuvo primero en Mar del Plata y luego en Carlos Paz, ocuparon su puesto Marina Calabró y Marcelo Polino, a quien se verá en este lunes y martes en su banqueta. Según la artista ella avisó con tiempo, pero no dirían lo mismo en la productora.

“No me fui de vacaciones, fueron móviles para mi programa de Magazine” nos dijo Carmen y su manager afirmó que “el canal forma parte del grupo y no hay conflictos en ese sentido”.

Mientras tanto, hay versiones de que ambos periodistas podrían volver a ocupar su lugar, para el programa de entretenimientos que marca el mejor rating del canal y nos dijo el manager de Carmen que ella estaría grabando en este lunes y el miércoles y que se pidió este martes para hacerse estudios pendientes de alta complejidad.

Pero nada está claro. Por eso en palabras de Curubeto: “si hoy la productora cambia de decisión por una cuestión artística, evaluaremos con Carmen si nos conviene o no formar parte de un jurado rotativo, porque ahí tendría que ir cuando la productora llame y Carmen tiene otras propuestas televisivas, por ende se evaluará si conviene o no de esta manera”.

Un tire y afloje que seguramente tendrá otros capítulos, que se verán a lo largo de estos días.

Nico Cabré llevará un éxito teatral a México

Sorprendió en la calle Corrientes en su rol de director y ahora, junto a sus productores locales, Nico Cabré exportará un éxito a la ciudad de México.

Se trata de la comedia “Tom, Dick y Harry”, a la que va excelente en el Multiteatro y ahora sus productores, Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, se asociaron a Morris Gilbert para estrenarla en abril en México.

En pocos días Cabré, Rottemberg y Caballé estarán viajando a ese país para armar ensayos y producción con el mejor elenco local.

El estreno será en el teatro Libanés de la capital mexicana y el anuncio ya está creando gran expectativa.

En tiempos de globalización, Argentina está exportando talentos teatrales a España, de Gaby Goldman a Alberto Negrín o Ricky Pashkus, y ahora México asoma como otra plaza interesante.

Con info de Laubfal.com

