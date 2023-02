Indignante: le roban hasta los inodoros a un grupo scout

Dirigentes del Grupo Scout San Francisco de Asis, cuyas instalaciones se ubican sobre Alberdi al 2500, denunciaron que en las últimas horas les sustrajeron varios elementos.

“Hace 15 días descubrimos que nos robaron los cuatro inodoros, de los únicos dos baños que teníamos. Y el sábado a la mañana nos avisaron que un chico estaba saltando los paredones y se llevaba una pala”, contó con indignación Jeremías, durugente del grupo.

Y agregó, en contacto con el móvil de La Brújula 24 que, que “cuando vinimos a hacer el conteo notamos que nos faltaban 10 palas de punta, 6 anchas, y varios tronchadores. Son herramientas que usan los chicos para sus actividades en sus campamentos”.

Ana, por su parte, dijo que “el hecho de no poder empezar actividades nos perjudica, no tenemos baños a disposición. Son cosas de los chicos que juntamos por propia voluntad, incluso la mayoría se las compran ellos mismos con los eventos que organizan. Y toma tiempo poder recuperarlo, no es que nos sobra la plata, va a costar recuperarlo”.

“Somos 180 los chicos y 23 dirigentes que estamos acá, además de un grupo importante de padres que siempre acompaña”, consideró la joven.