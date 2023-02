Gaming en Bahía: una tendencia que ganó un espacio y no para de crecer

Por Leandro Grecco

La comunidad gamer carece de fronteras y no para de crecer, máxime luego de la potencia expansiva del impacto intramuros que tuvo la pandemia: son alrededor de 3 mil millones de jugadores en todo el mundo (casi un 40% de la población), conforme a consultoras especializada en ese mercado.

Argentina no escapa de este escenario: tiene más de 19 millones de jugadores, alrededor del 42 por ciento del total de sus habitantes, y registró un aumento del 20 por ciento en la cantidad de gamers durante la pandemia, según datos de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina.

Jugar videojuegos es mucho más que pasar tiempo frente a una pantalla. Es distraerse de un mal día, es relajarse, divertirse, sentir adrenalina por competir, compartir momentos con amigos y conocer personas. La Brújula 24 aproximó esta realidad a lo que ocurre en Bahía Blanca, con un muestreo global del exponencial incremento de adeptos a este asombroso mundo.

Un primer acercamiento al mundo gamer

Francisco Voisin fue el primero de los consultados por este diario digital. A partir de su experiencia describió sus sensaciones en relación a esta dinámica. Un mundo fantástico en el que no hay horarios ni restricciones geográficas.

“Me dedico primordialmente a reparar computadoras, notebooks y en este momento estoy armando algunos arcades”, consideró Voisin, al referir cuál es su vínculo con esta actividad y, rápidamente, sostuvo: “Desde el punto de vista de cada usuario bahiense, según su generación, los más pequeños (la franja entre los 9 y los 13 años) optan por Roblox, Minecraft, Among Us”.

En tanto, agregó que “el Fortnite ya no suena tanto en los más chicos, quebrando todas las generaciones entre los bahienses. Lo propio ocurre con un juego llamado Indie, como también con el Shovel Knight, South Park y The Stick Of Truth. También está volviendo Worm’s Armageddon, otro de los históricos”.

“Para los mayores de 15 años, el GTA 5 es un clásico que no pasa de moda. Otro legendario es el Counter Strike, que mantiene su vigencia, sobre todo en computadoras del gobierno. La versión 1.6 nunca muere y lo juegan todos, sean chicos o grandes. Ya no tanto la nueva llamada Cs Go. Y también emerge como una opción tradicional el Call Of Duty remasterizado”, aseveró, en otro tramo de su testimonio.

En lo que respecta a las consolas, en este orden, detalló que las principales utilizadas por los bahienses son “la PlayStation 2, seguida por la 4 y la 3. La PS5 no la elige prácticamente nadie, quizás por el valor de la misma, pero sobre todo por los costos de los juegos que en la tienda de oficial cuestan casi el doble. En un segundo orden aparece la XBox Series S. Y, a diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, la Nintendo Switch en Bahía Blanca nunca terminó de conquistar a los gamers”.

“La PC es el paraíso retro porque emula a casi todas o todas las consolas antiguas. En este sentido, los bahienses eligen el juego retro en arcade o consola por sobre la PC. Me sorprende ver cómo se suelen conseguir aún consolas de 16bits como la Sega Genesis o la Family Game de 8bits. Obviamente no son originales en su mayoría, pero están en buen estado. Aunque se consigan nuevas las fabricadas en China, el bahiense prefiere la clásica, la cual es de culto”, añadió Voisin.

Consultado sobre los juegos de consola moderna, ponderó al “EFootball, Fortnite y Cyberpunk en la ciudad. El FIFA lo elige el usuario de PC, quizás por el tipo de joystick que se utiliza en la PC. Es más común usar el gamepad de Xbox en la computadora, una ventaja para este juego de fútbol”.

“Un juego nuevo que está uniendo generaciones y se puede disfrutar tanto en consola como en PC es el de Las Tortugas Ninjas, llamado Shredders Revenge. Es un estilo moderno de juego en 2D. Su motor gráfico pixel art es muy bello y atrae tanto a los más chicos como a los adultos. No es costoso y funciona en la mayoria de las PC, además de ser compatibles para PlayStation y Xbox”, exteriorizó, cuando puso el foco en esta alternativa de poder vincular dispositivos.

Y cerró con la siguiente reflexión: “En cuanto al público del género de juegos de carreras esta muy reducido. Son más los usuarios de PC que los elijen por sobre los consoleros. Lo más popular es el clásico Need For Speed y la version más jugada la Underground 2. Y en consola, el predilecto entre los bahienses es el Gran Turismo”.

Dos espacios modelo en la ciudad

En Bahía Blanca, abundan las alternativas para fomentar las potencialidades, tanto de jóvenes como los que ya peinan algunas canas.

Espacio Tecno, desde Fitz Roy 682, es un lugar donde los más chicos pueden explorar y fomentar su creatividad, mediante diversos talleres en las áreas de ciencias, fabricación, multimedia y sonido. Y para los adultos, talleres y capacitaciones de formación técnica en donde podrán adquirir herramientas y asesoramiento para generar e impulsar ideas innovadoras.

También coexiste en la ciudad el denominado Espacio Tec, el cual tiene como objetivo exponer en forma didáctica e interactiva las computadoras y dispositivos digitales del futuro que nos dejó el pasado. Cuenta con un museo que funciona en Thompson 665, ofrece programas de visitas para instituciones educativas. También tiene como premisa difundir la necesidad de la conservación y el mejoramiento de las condiciones ambientales actuales.

El aguante entre gamers bahienses y el “chupete virtual”

Leonardo Hernán “Turko” fue otro de los que se prestó a la propuesta de este medio: “La diversificación y variedad del mundo gamer es generalizada más a escala global y excede a lo que ocurre en Bahía Blanca. Podrías dividirla en géneros del mismo gaming (shooters, deportivos, peleas, etc.) como también en los diferentes tipos de jugadores (casuales, profesionales, streamers y otros). Bahía Blanca es un lugar llamativo donde encontrás jugadores de todo tipo, profesionales, cada cual jugando en la plataforma que tengan pero apoyando como si fueran nuestra Selección”.

“Hay mucho soporte entre los gamers bahienses, asi juegues CS, Hearthstone, Gears (del cual soy el representante) o Pokemon. Hablando por mi generación, tuvimos una infancia en la década del 90 donde nos encontrábamos en Metrópolis o Playsonic a terminar un arcade o pelear entre nosotros en el Mortal Kombat o Street Fighter”, estimó uno de los más conocidos referentes de la ciudad.

Y continuando con una mirada en retrospectiva, aseveró que “luego nacieron los Cyber (locutorios) y eran caravanas por toda la ciudad. Así fuimos creciendo e hicimos amigos igual de raros o freaks que nosotros. Los defino así porque existía un tabú que aún ronda en el ambiente, pero supongo que son otros los temas que entran en consideración”.

“Respecto del vínculo entre el streamer y el gamer, en la actualidad ambos están muy relacionados. El primero es como un vendedor o influencer, muestra un juego y se hace viral. Creo que es una forma de entretenimiento aparte del gaming. La mayoría de los que jugamos competitivamente hablamos lo justo y necesario y no creo que tengamos la gracia de un buen streamer”, admitió, siendo sincero consigo mismo.

No obstante, destacó que “en mi caso particular solo consumo unos pocos streamers y tengo un canal que nunca inicié, supongo que por falta de iniciativa. Normalmente quienes son streamers latinos no son profesionales como jugadores, pero son los más divertidos”.

“Creo que podes jugar en cualquier plataforma y en la actualidad ya prácticamente no depende del dinero con el que cuentes. No obstante, cualquier equipo sea un móvil o una netbook, todo requiere de una erogación económica. Actualmente, si disponés de un celular aceptable ya hay un catálogo amplio y variado. Y si tenés consolas o PC ya contás con juegos triple A y ese es otro mundo”, apuntó “Turko”.

Luego, ahondó en relación a una de las críticas que más reciben los gamers: “Considero que cualquier tipo de adicción es mala y que el abuso de los videojuegos es negativo. Los más pequeños no deberían vivir con una pantalla pegada, soy padre y controlo la cantidad de horas que mi hijo juega o ve videos y dibujos animados. No hacen falta retos o caras de enojado, propongo actividades diferentes al aire libre, andar en bicicleta o ir a la plaza”.

“Percibo que los videojuegos son tomados como ‘chupete virtual’, al niño le dan una tablet o lo sientan con la Play para que no moleste, algo que me parece muy triste. En cuanto a la vinculación con el resto y la presunta dependencia de las pantallas, para mi es mito. Tengo amistades que nacieron con una ficha más o jugar con un lag tremendo en una batalla de la Segunda Guerra Mundial, también existen hermosas personas flotando en el espacio que te desean un buen día en otros idiomas”, concluyó.

La industria del entretenimiento ya está entre nosotros. Su potencial es inmenso y el horizonte futuro, inimaginable. A eso se le suma que no son pocos los que soñaron alguna vez que su trabajo sea jugar videojuegos. Hoy finalmente es una realidad. Hay quienes se ganan la vida con el streaming, jugando y transmitiendo -en vivo o grabado- mientras millones de usuarios los observan. Guste o no, es el contexto que vino para quedarse.