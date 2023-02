El grave accidente de la mujer de Longobardi y el “mal momento” de Jujuy en el programa de Georgina

Es miércoles y sin dudas la mejor manera de cortar la semana es con la número uno.

El grave accidente de la mujer de Longobardi

En la mañana de este martes Marcelo Longobardi contó el grave accidente que tuvo su mujer, Laura Palermo, quien fue atropellada por un ciclista.

“No sabemos quién fue, la atropelló de atrás” conto el periodista y agregó que “tuvo muchos cortes y un fuerte golpe en la cabeza” y habló del susto que tuvieron ya que la mujer quedó inconsciente tras el accidente.

Tras el hecho Palermo debió ser internada y relató Longobardi que todavía permanecía en el Hospital donde estaban curándola de los golpes y traumatismos recibidos.

El debate sobre el tema de los ciclistas está a la orden del día en muchos lados, porque no respetan las reglas de tránsito, cruzan semaforos en rojo, algunos circulan por la vereda y habiendo bicisendas a veces van por la mano del tránsito, cuando no a contramano. Todas las ciudades grandes del mundo viven esta polémica y Buenos Aires no deja de ser una de ellas.

El mal momento de Jujuy en el programa de Georgina

Estaba invitada esta mañana de martes al programa de Georgina Barbarossa por Telefe, y Jujuy fue vestida de total white (blanco total, pantalon y remera), pero lamentablemente, la menstruación la traicionó. Nada que no haya vivido una mujer en su vida, una y muchas veces.

Georgina la cubrió, Jujuy se cambió de ropa y listo. Las mujeres del piso aclararon que es algo que pasa y a otra cosa. Aunque hubo rumores de que todo era una excusa para publicidad de toallitas. Podrá ser?

Esto acaba de pasar EN VIVO en #ALaBarbarossa con Jujuy. Pantalón blanco y … Cosas de chicas. Che ningún compañero le avisó? pic.twitter.com/8DFwdl7k77 — H u g o L e a l ® (@HugoLealMusic) January 31, 2023

Hace tiempo que no se veía a Jujuy en la tele, pasó el verano disfrutando con su novio, el polista Bautista Bello, con el que se reconcilió y celebró su cumpleaños de 32 con vuelo en helicóptero incluido.

Sofía se reencontró con su novio el día que Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. “Y no nos separamos más. Fue natural y automático, es muy hermoso el vínculo y la conexión que tenemos. Bau es de esas personas que valen oro, que no hace falta decirle nada porque ya te conoce, te sabe leer y entender”.

Febrero retoma la agenda política en los medios, vuelve Lanata

En este miercoles 1 de febrero Jorge Lanata retomará la conducción de su programa en las mañanas de Mitre, después del pase con Eduardo Feinmann, a partir de las 10.

Con su regreso se comenzará a activar la agenda política de este año electoral que tendrá como segundo lanzamiento el regreso de varios conductores de la señal de LN+ de sus vacaciones.

El lunes 6 será la fecha para que vuelvan Jonatan Viale, motor del canal de noticias y también retomarán Eduardo Feinmann y Luis Majul con su noticiero matutino junto a Débora Plager y Marina Calabró.

Quien no vuelve hasta marzo es Alfredo Leuco, quien alegó motivos personales para tomarse dos meses de vacaciones. Majul lo cubrirá con Pablo Rossi durante febrero, pero después irán de 21 a 22 de martes a jueves, los lunes respetarán el espacio de Carlos Pagni.

Y otro desembarco será el de Viviana Canosa, ocupando el horario de las 23 horas con su “+Viviana”.

Mientras tanto, TN reacomodó su grilla de la tarde con Carolina Amoroso y Mario Massaccesi en su continuidad, siempre rodeados de equipos de periodistas y columnistas del canal de noticias más orientado a lo social y de color, dejando la política dura para algunos segmentos nocturnos.

En A24 volverá Baby Echecopar, también de vacaciones (como en Radio Rivadavia) en tandem con Esteban Trebucq, ex “Pelado de Crónica” con “La Cruel Verdad”.

