“De viejos nos vamos a acordar lo que vivimos acá”

Algo preocupado porque Agustín puede dejar la Casa en este domingo, Marcos estuvo charlando con su “primo” antes de la cena de nominados y le dijo que estaba muy feliz por todo que vivió en el reality: “siempre lo disfruté, en todo momento, y lo sigo disfrutando”. “Vamos a ser viejos y nos vamos a acordar de lo que vivimos acá”, afirmó Marcos con una sonrisa y agregó que “se extraña, pero vivimos cosas muy lindas”.

En este sábado la Casa estuvo tranquila, aunque hubo un nuevo enfrentamiento Alfa.Ariel y además Camila tuvo que poner muebles en la puerta del baño para que Alfa no intente entrar.

Camila tiene que poner unos muebles atras de la puerta del baño, para que Alfa no le abra la puerta mientras se esta bañando 🤦🏻‍♂️#GranHermano #GH2022 #GH22 #GH23 #GH2023 #GranHermano2023 pic.twitter.com/5m2SGyUuaA — ʙᴀɴᴀɴɪɴ (@gh2022fan) January 28, 2023

Alfa tambien le ordenó a Camila no enfrentar a las chicas que hablaban de ella, “confiá en mí”, le dijo.

Contexto: Alfa le cuenta que las pibas dicen que ella lo quiere hacer ver como acosador,camila dice que son desubicadas y amaga con ir a encararlas.Ahí alfa le dice callate no digas nada confía en mi#GranHermano #GranHermano2023 #gh223 #gh20223 #GH2023 #GH203 #GH23 #GranHernano pic.twitter.com/7voeWANy0s — Fernando Pizano ⭐⭐⭐ (@Fer__El__colo) January 28, 2023

Coti, Cone, Maxi y Tini, de “Gran hermano” a la Bresh

Desde que están afuera participan en muchos ciclos de Telefe, por contrato, pero además tienen sus cuentas de Instagram personales por las que facturan y hacen presencias y además aprovechan otro tipo de servicios, de estética a gimnasios y tratamientos varios.

Así transcurre la vida de las dos parejas que salieron de la Casa de “Gran Hermano” y mientras programan su futuro, Coti, Cone, Maxi y Juliana (Tini) estuvieron en este sábado disfrutando de la Bresh.

La Bresh se hizo en este sábado en GEBA y las dos parejas se subieron al escenario y bailaron con la gente. Ya entrada la madrugada, con mucho humor, todos le gritaban a Coti “que se vacha”.

Isabel Macedo no quiso hablar de Facundo Arana ni para agradecerle

“Creo que soy una mujer fuerte y valiente y creo que tuve que escudarme detrás de alguien y hoy me siento protegida por mi misma” dijo Isabel Macedo, “aprendí a mirar para adentro y no tanto para afuera” comentó la actriz hablando por la Once Diez.

"No pongo la mirada en el afuera, estoy muy fuerte acompañada de los que quiero, es el círculo donde me paré firme mirando hacia donde quiero. No me afectan los comentarios. Me siento protegida por mi misma" @belisamacedo en #AgarrateCatalina con @CatalinaDlugi pic.twitter.com/Sx7lXEtzJp — La Once Diez (@Laoncediez) January 28, 2023

Después de las estúpidas agresiones contra su beba Julia, hablando perversamente del cuerpo de una criatura, hubo mucho apoyo de gente cercana y no tanto a Macedo y cuando Catalina Dlugi le preguntó por los dichos de Facundo Arana, Isabel prefirió afirmar que “no lo escuché”, aunque el actor habló maravillas de ella y contó que la niña era igual a su madre cuando tenía esa edad porque él había visto esas fotos de la infancia de su ex pareja.

Recordemos que Arana y Macedo fueron pareja durante diez años y que la relación no finalizó en los mejores términos.

Isabel dijo que ya está lista para volver a trabajar, cuando se habló de una posible ficción que produciría Cris Morena para HBO MAX.

El proyecto estaba en marcha pero la plataforma está en tiempos de reconversión y por eso está demorado.

Con info de Laubfal.com