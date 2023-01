Messi y su primera nota como campeón: “Ese día cambió todo”

Lionel Messi dio este lunes su primera entrevista como campeón del mundo. Tras el inolvidable título logrado en Qatar 2022 con la Selección Argentina, el astro habló desde París con Andy Kusnetzoff, por Urbana Play.

“Por suerte ya se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseada durante toda mi carrera y, bueno, llegó casi al final”, destacó la Pulga en la primera respuesta que se conoció de la entrevista. A continuación, repasá las mejores frases del astro rosarino.

Lionel Messi y su primera entrevista como campeón del mundo: las mejores frases

La explicación de Messi por el Topo Gigio ante Países Bajos y la charla con Riquelme

“Significó que ya está, que ya se había terminado. A ella, a mi familia, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento. Porque hubo épocas en las que sufrí muchísimo con la Selección. Muchas decepciones, finales perdidas. Siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Había recibido muchísimas críticas de todos los colores durante mucho tiempo, y yo sé que mi familia sufría igual o más que yo. Siempre querían demostrarme que estaban enteros, fuertes, pero yo sabía que por dentro estaban sufriendo muchísimo por las cosas injustas que se dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico e iban más allá. Eso me molestaba y me dolía. Y bueno, ganar la Copa del Mundo era como cerrar el ciclo… ganamos la Copa América, el Mundial. Ya está. No queda nada, se terminó”.

Cómo vivió Messi la noche anterior a la final del Mundial

“Con Antonela seguimos haciendo lo que hicimos durante todo el Mundial: hablamos antes de irnos a dormir pero sin tocar mucho el partido ni nada especial. Hicimos la misma rutina de cada día antes de los partidos. Repetíamos lo mismo, pero estaba muy tranquilo, dormí muy bien. Durante todo el Mundial estuve muy relajado, sentía que estábamos bien, que yo estaba bien, que estábamos haciendo todo para que se dé. Tenía una tranquilidad muy grande. Pude dormir bien”.

Messi y lo que creyó que significaría ser campeón del mundo con Argentina

“Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Vivirlo con la gente, mis sensaciones, las de mis amigos, mi familia. De toda Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba, y eso que no imaginaba poco. Pero al final fue mucho más todavía”.

Messi y sus primeras palabras como campeón del mundo

“Desde ese día cambió todo. Para mí y para todos fue algo impresionante. Se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y bueno, llegó casi al final”.

