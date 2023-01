FIFA analiza aplicar reglas ‘anti’ Dibu Martínez en las tandas de penales

Decisivo ante Países Bajos, ante Australia, salvador de la remontada francesa en Lusail y héroe en una tanda de penales que dejó huella en el máximo ente del fútbol mundial. Emiliano ‘Dibu’ Martínez y sus actuaciones con la selección Argentina generaron todo tipo de reacciones en una Copa del Mundo de la que FIFA puede cambiar para siempre las formas y el papel de los arqueros de cara al futuro.

El guardameta del Aston Villa, maestro del juego psicológico en esas definiciones donde todo se resume al pie del rival y las manos del portero, se hizo clave en la consagración de Lionel Messi y compañía en Oriente Medio, donde sus gestos durante la tanda de penales con Francia han abierto el debate en The International Football Association Board (IFAB) de cara al futuro.

Tal y como reportan desde The Sun, desde la asociación internacional conformada por las cuatro divisiones de fútbol del Reino Unido y la FIFA, no vieron con buenos ojos esos comportamientos que tuviese el guardameta de la Albiceleste a la hora de empezar las tandas de penales en cuanto al juego psicológico se refiere. La IFAB, encargada de hacer las reglas de este maravilloso juego llamado fútbol, puede cambiar todo de cara al 2026.

Más casos

FIFA, donde ya se había abierto un expediente a la Albiceleste por dichos temas el pasado 14 de enero, analizará junto a la IFAB un nuevo reglamento donde no se permitan los ‘juegos mentales’ entre porteros y lanzadores en la previa a un lanzamiento desde los once pasos. The Sun afirma que en marzo todo podría ser oficial.

“Dejó caer el balón cuando parecía listo para dárselo a Steven Berghuis…Pateó la pelota a un lado y miró fijamente a Teun Koopmeiners…Pateó en el círculo central cuando Luuk de Jong se acercó al área de 18 yardas…Retrasó a Kingsley Coman de Francia, incluida una protesta con el árbitro…Sacó el balón fuera de los penales antes del esfuerzo de Aurélien Tchouameni, lo llevó a su línea de gol y luego lo tiró al borde del área”, algunos de los comportamientos anotados desde la IFAB sobre el Dibu en Qatar 2022, pero hay más.

Dibu Martínez en Qatar 2022: Getty

Y es que desde el Reino Unido también se anotan casos como el del portero neerlandés Andries Noppert o del australiano Andrew Redmayne (por el repechaje ante Perú) de cara a formalizar un nuevo reglamento en este sentido. Evitar que los porteros modifiquen los tiempos en la tanda de penales o que interactúen con los lanzadores, la última medida que analiza FIFA tras la Copa del Mundo.

Fuente: Bolavip