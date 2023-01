Dolorosa revelación de un ex TC: José Ciantini confesó que tiene cáncer

El ex piloto de TC José “Bocha” Ciantini reveló el este martes en redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de páncreas luego de sufrir algunos dolores estomacales. A pesar de la dura noticia, el ex automovilista dejó un mensaje reflexivo y avisó que luchará para curarse.

Ciantini, que debutó en Turismo Carretera en 1993 al comando de un Dodge, sorprendió al mundo deportivo al contar la noticia a través de su cuenta de Twitter. Allí, varios usuarios, amigos y conocidos, le dejaron mensajes de aliento para la etapa de rehabilitación que comenzará en breve.

Empecé el 2023 lleno de trabajo y lindos proyectos,mejor no podía ser..el viernes me dolió la panza y hoy me diagnosticaron cancer de páncreas,no escribo para dar lástima porque voy a luchar y me voy a curar,solo a los que lean esto reflexionen..sigue. — jose ciantini (@JCiantini) January 25, 2023

“Empecé el 2023 lleno de trabajo y lindos proyectos, mejor no podía ser… El viernes me dolió la panza y hoy me diagnosticaron cáncer de páncreas, no escribo para dar lástima porque voy a luchar y me voy a curar, solo a los que lean esto reflexionen”, escribió Ciantini en su perfil de Twitter.

Hagan los que les haga feliz,pasen tiempo con la gente que aman,vivan cada día como si fuese el ultimo,porque la vida a veces se transforma de una comedia en una de drama! Besos a todos ! — jose ciantini (@JCiantini) January 25, 2023

Tras recibir comentarios de cariño y apoyo, el ex corredor de 52 años continuó con un mensaje que llama a la reflexión: “Hagan los que los haga feliz, pasen tiempo con la gente que aman, vivan cada día como si fuese el último, ¡porque la vida a veces se transforma de una comedia en una de drama! Besos a todos!”.

Fuente: LB24 / VerteTV.