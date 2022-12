Mazzacane: “Nos preguntábamos cómo parar a Canapino”

Hugo Mazzacane manifestó que a principio de año la la comisión directiva de la ACTC estaba preocupada por la ventaja que sacaba Agustín Canapino en el Turismo Carretera.

“Si miramos las primeras cuatro carreras, en las reuniones de comisión directiva nos preguntábamos cómo parar a Canapino”, manifestó el presidente del ente fiscalizador del TC.

Hugo Mazzacane

En las primeras seis carreras de la actual temporada, el nacido en Arrecifes se había quedado con tres finales (Concepción, Toay y Rafaela). Esto generó que desde la propia ACTC se evaluara el reglamento.

No obstante, Mazzacane explicó que la decisión fue no hacer ningún cambio: “Nadie hizo nada, pero Canapino ha tenido un poco de mala suerte en algunas carreras y por eso no llegó con chances concretas de pelear por el campeonato en San Juan”.

Pese al gran inicio, el piloto del JP Carrera no pudo conseguir ninguna victoria más y culminó sexto en la Copa de Oro “Río Uruguay Seguros”, a 54,25 puntos del campeón, José Manuel Urcera.

Fuente: Olé