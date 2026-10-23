Estudiantes eliminó a Flamengo por penales y jugará la final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata se clasificó este jueves a la final de la Copa Libertadores tras vencer por penales a Flamengo en el estadio Maracaná. Luego del empate 0-0 durante los 90 minutos, el conjunto argentino se impuso 3-2 en la definición y enfrentará a Palmeiras por el título.

El equipo platense debió afrontar prácticamente todo el segundo tiempo con un jugador menos, luego de que Baltasar Rodríguez recibiera la segunda tarjeta amarilla y fuera expulsado a los cuatro minutos del complemento.

A partir de allí, Flamengo aumentó su presencia en campo rival, aunque Estudiantes logró sostener el empate con una actuación sólida de su defensa y varias intervenciones de Fernando Muslera.

El arquero uruguayo terminó siendo determinante en la definición desde los doce pasos. Detuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, este último para sellar definitivamente el pase del conjunto dirigido por Alexander Medina.

Para Estudiantes convirtieron José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios, mientras que Edwuin Cetré falló su ejecución después de que el remate debiera repetirse. En Flamengo solamente marcaron Giorgian De Arrascaeta y Léo Pereira.

El partido había terminado sin goles, al igual que el encuentro de ida, por lo que la serie tuvo que resolverse mediante penales. Según informó TyC Sports, durante el desarrollo del encuentro Estudiantes también sufrió las salidas por lesión de Joaquín Correa y Guido Carrillo.

Tras la clasificación, Marcos Rojo resumió la noche del equipo platense con una frase: “Es Estudiantes, no tiene explicación. Este club no sabe de imposibles”.

Por su parte, Leandro González Pírez destacó la actuación colectiva del Pincha en el Maracaná.

“Hoy prácticamente no sufrimos, tuvimos las más claras. La realidad es que tuvieron el control pero no sufrimos, lo tuvimos controlado. Pusimos mucho huevo, garra y corazón como manda la historia del club”, afirmó el defensor.

Con esta clasificación, Estudiantes alcanzó por sexta vez la final de la Copa Libertadores y volverá a encontrarse con Palmeiras, rival al que enfrentó en la histórica definición de 1968.

Con información de TyC Spors