Escándalo en el Congreso: insultos y gritos entre oficialismo y oposición

Un escándalo se generó en la Cámara de Diputados esta tarde cuando representantes del oficialismo y de la oposición se levantaron de sus bancas y se enfrentaron violentamente. Luego de un clima de alta tensión que no cesaba, finalmente se levantó la sesión.

En el inicio de la convocatoria, la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, pidió tranquilidad para seguir con la sesión especial que tenía prevista analizar la creación de un conjunto de universidades nacionales. Solicitó el asentimiento de la Cámara para tratarlo y rápidamente la diputada Blanca Osuna, del Frente de Todos, elevó la voz para poder empezar a debatir el temario, pero sus pares de Juntos por el Cambio pidieron la palabra y la situación se volvió incontrolable.

“Diputado Iglesias, si no se sienta y me habla desde su banca… No griten. ¿Qué tomaron? Tranquilícense todos, por favor”, dijo Moreau. Aunque Osuna intentó continuar con su relato, la titular de la Cámara Baja decidió frenarla y advirtió: “No me griten. Hasta que no se sienten, no le voy a dar la palabra a nadie. Si no se ordenan, es muy difícil seguir con el tratamiento. Les pido que no eleven la voz, que no golpeen las bancas”.

Varios representantes se agruparon al pie de la presidencia y los gritos no cesaban. Uno de los que se manifestaba era Waldo Wolff, hasta que Moreau le contestó: “No grite Wolff, los oídos me funcionan bien. Soy mujer, no soy retrasada. No me trate de zonza, no me subestime”.

