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Bahía Hub lanza su último ciclo de cursos para adultos del año
Las propuestas se dictarán de manera presencial entre octubre y diciembre en Fitz Roy 682. Hay opciones sobre inteligencia artificial, programación, marketing digital, diseño, comunicación y herramientas para emprendedores.
La próxima semana, en Bahía Hub comenzará el cuarto y último ciclo de cursos gratuitos destinados a adultos. Son 14 propuestas innovadoras para ampliar la formación profesional y sumergirse en el mundo digital.
Todas son gratuitas y para todo público (para mayores de 16 años y algunas específicas para adultos mayores).
Al igual que los anteriores, los encuentros de este último ciclo que será de octubre a diciembre, se dictan de manera presencial en el Hub (Fitz Roy 682).
Los cupos son limitados y las pre-inscripciones ya se encuentran abiertas: para anotarse ingresar al formulario disponible en la web hub.bahia.gob.ar.
Más información de cada curso:
- Diseño de videojuegos
Comienza el 7 de octubre. Horario: Miércoles, 17:30 hs.
Información: Busca enseñar los conceptos básicos en el diseño de un videojuego. El objetivo será realizar una demostración jugable de los conceptos aprendidos.
Requisitos: Uso general de computadora o notebook, nociones básicas de navegación en internet, cuenta Gmail activa.
- Marketing Digital para emprendedores
Comienza el 8 de octubre. Horario: Jueves, de 18:30 a 20:30 hs.
Información: Curso introductorio orientado a emprendedores que desean aprender desde cero a promocionar sus productos o servicios en el entorno digital. Se trabajarán conceptos y herramientas prácticas para desarrollar una presencia digital y una estrategia de marketing básica.
Requisitos: Uso general de computadora o notebook, nociones básicas de navegación en internet, cuenta Gmail activa.
- Diseño 3D industrial
Comienza el 20 de octubre. Horario: Martes, de 10 a 12 hs.
Información: Para aprender conocimientos sobre procesos de diseño, fabricación 3d mecánico y utilización de software de diseño aplicado a la industria.
Requisitos: Uso general de computadora o notebook, nociones básicas de navegación en internet, gestión básica de archivos, cuenta Gmail activa.
- Podcast – parte II
Comienza el 20 de octubre. Horario: Martes, de 10 a 12 hs.
Información: Hacer un podcast ya no se trata solo de sentarse frente a un micrófono y hablar; se trata de sonar con calidad broadcast, saber cumplir distintos roles y convertir la idea en un proyecto rentable.
Requisitos: Uso general de computadora o notebook, nociones básicas de navegación en internet, gestión básica de archivos, cuenta Gmail activa.
- Educación Financiera para Emprendedores
Comienza el 20 de octubre. Horario: Martes, de 14 a 16 hs.
Información: Brinda herramientas prácticas para fortalecer la gestión económica y financiera de un emprendimiento, facilitando la toma de decisiones y promoviendo un crecimiento sostenible. Se abordan conceptos clave mediante ejemplos y aplicaciones concretas.
Requisitos: conocimientos básicos de herramientas digitales.
- Computación desde cero – PARA ADULTOS MAYORES
Comienza el 20 de octubre. Horario: Martes, de 10 a 12 hs
Información: Diseñado para reducir la “brecha generacional digital”, permitiendo que el adulto mayor maneje la PC de forma autónoma, segura y creativa, integrándose a su vida cotidiana.
Requisitos: ninguno. Orientado a adultos mayores.
- AutoCAD
Comienza el 21 de octubre. Horario: Miércoles, de 14 a 16 hs.
Información: Para aprender a crear planos y representaciones para producción. Curso de nivel inicial, dirigido a emprendedores, profesionales, entusiastas.
Requisitos: Uso general de computadora o notebook, nociones básicas de navegación en internet, gestión básica de archivos, cuenta Gmail activa.
- Arduino, Edge Computing e IA
Comienza el 21 de octubre. Horario: Miércoles, de 17 a 19 hs.
Información: Para aprender competencias básicas en programación, electrónica y diseño de circuitos a través de la plataforma Arduino. Para concebir, planificar y construir prototipos funcionales que integran conocimientos técnicos y expresivos.
Requisitos: Uso general de computadora o notebook, nociones básicas de navegación en internet, gestión básica de archivos, cuenta Gmail activa.
- Oratoria y comunicación eficaz
Comienza el 21 de octubre. Horario: Miércoles, de 10 a 12 hs.
Información: Para aprender a perder el miedo escénico, estructurando discursos de alto impacto y dominando habilidades expresivas (verbales y no verbales).
Requisitos: conocimientos básicos de herramientas digitales.
- Curso introductorio sobre IA para adultos
Comienza el 22 de octubre. Horario: Jueves, de 16 a 18 hs.
Información: Orientado a adultos que desean conocer y comenzar a utilizar estas nuevas herramientas desde cero. Se abordarán conceptos básicos de IA y sus principales aplicaciones en la vida cotidiana, el trabajo y el aprendizaje, mediante ejemplos y actividades prácticas.
Requisitos: conocimientos básicos de herramientas digitales.
- Fundamentos de Astronomía
Comienza el 22 de octubre. Horario: Jueves, de 17 a 19 hs.
Información: Conceptos básicos de astronomía, astrofísica y cosmología. Para identificar constelaciones y otros objetos celestes a simple vista, y manejar instrumentos básicos de observación (como binoculares y telescopios).
Requisitos: Uso general de computadora o notebook, nociones básicas de navegación en internet, cuenta Gmail activa.
- Python para Inteligencia Artificial
Comienza el 23 de octubre. Horario: Viernes, de 14 a 16 hs.
Información: Introduce al pensamiento computacional y a los principios fundamentales de la programación utilizando el lenguaje Python, con un enfoque práctico y contextualizado en el campo de la inteligencia artificial generativa. Se busca que los participantes desarrollen competencias digitales básicas y habilidades técnicas para comprender, construir e integrar scripts en Python capaces de interactuar con modelos de lenguaje mediante APIs.
Requisitos: Uso general de computadora o notebook, nociones básicas de navegación en internet, gestión básica de archivos, cuenta Gmail activa.
- Excel + Dashboard para emprendedores
Comienza el 23 de octubre. Horario: Viernes, de 10 a 12 hs.
Información: para aprender a utilizar Microsoft Excel / Dashboard para organizar información, realizar cálculos básicos y crear plantillas útiles para el trabajo, el estudio o un emprendimiento. Desarrollo de ejercicios prácticos aplicando los conocimientos adquiridos.
Requisitos: Uso general de computadora o notebook, nociones básicas de navegación en internet, gestión básica de archivos, cuenta Gmail activa.
- Streaming – parte II
Comienza el 23 de noviembre. Horario: Martes, de 10 a 12 hs.
Información: para aprender a operar un control de emisión completo y a profesionalizar un proyecto. Para dominar vMix, el montaje técnico de un estudio, integrar plugins y herramientas de IA y gestionar la postproducción, la monetización y los modelos de sostenibilidad.
Requisitos: Conocimientos básicos de herramientas digitales.
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