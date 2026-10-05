WhatsApp: así es el nuevo diseño limpio que prueba en Android

WhatsApp trabaja en una barra de navegación flotante sin etiquetas de texto para Android, una alternativa que reduce los elementos visibles en la parte inferior de la pantalla y deja los iconos como única guía para acceder a las secciones de la aplicación. La prueba mantiene las esquinas redondeadas de la propuesta anterior, aunque modifica sus dimensiones y su posición.

El cambio importa porque afecta a una parte central del uso diario de WhatsApp. La barra inferior concentra los accesos a áreas como Chats, Actualizaciones, Comunidades y Llamadas. Al retirar los nombres de cada pestaña, la aplicación apuesta por una interfaz más despejada mientras prepara otras modificaciones en su organización interna, entre ellas el traslado de los canales a la lista de conversaciones.

La nueva barra flotante elimina las etiquetas

De acuerdo con WABetaInfo, la versión en desarrollo conserva la idea de una barra de navegación inferior flotante, separada de los bordes de la pantalla y con una forma redondeada. La diferencia está en que WhatsApp prueba ahora un modelo sin texto bajo los iconos.

En las primeras variantes de este rediseño, cada símbolo aparecía acompañado por el nombre de su sección. La nueva configuración prescinde de esas etiquetas y deja únicamente los iconos. Con ello, la empresa busca comprobar si los usuarios pueden identificar cada acceso sin necesitar referencias escritas.

El resultado es una barra con mayor presencia horizontal. WhatsApp redujo el espacio entre el menú y los bordes de la pantalla, por lo que el componente parece más ancho que en los ensayos anteriores. El cambio no altera, por ahora, la función de los accesos, sino la manera en la que se presentan dentro de la interfaz.

Cuándo estará disponible la actualización

El rediseño no está confirmado para todos los usuarios ni forma parte de una actualización pública estable. WhatsApp compara distintas configuraciones antes de decidir cuál llegará a la aplicación, por lo que la barra sin texto puede cambiar o desaparecer durante el proceso de pruebas.

La ausencia de etiquetas persigue una interfaz con menos carga visual. La compañía considera que sus iconos pueden ser suficientemente reconocibles para una parte de los usuarios, sobre todo para quienes utilizan la plataforma con frecuencia. Sin embargo, también puede recuperar los textos si concluye que resultan necesarios para facilitar la navegación.

El diseño final sigue abierto. La empresa puede ajustar el ancho de la barra, recuperar las etiquetas, modificar los iconos o mantener una fórmula distinta antes de iniciar un despliegue general. Por ahora, la versión sin nombres debe entenderse como una de las alternativas en evaluación.

Los canales preparan su llegada a la pestaña Chats

La revisión de la barra coincide con un cambio más amplio en la estructura de WhatsApp. La aplicación prueba llevar los canales a la pestaña Chats en Android, una decisión que modificaría la forma en la que se ordenan las conversaciones personales y los contenidos difundidos por administradores.

Los usuarios que ya siguen canales recibirían un aviso para elegir dónde verlos. Una opción los trasladaría a la lista de chats y otra permitiría archivarlos de forma automática. WhatsApp prueba tres configuraciones diferentes para determinar cómo mostrarlos antes de adoptar un modelo definitivo.

La modificación tendría otra consecuencia: la pestaña Actualizaciones perdería una parte sustancial de su contenido. Según el planteamiento actual, WhatsApp podría eliminarla y sustituirla por una pestaña de Contactos cuando los canales pasen a Chats. La compañía desarrolla un plan similar para iOS, aunque esa versión todavía no está disponible para los probadores beta.

Más cambios para la privacidad y los grupos

Las pruebas recientes también incluyen nuevas funciones para grupos y conversaciones individuales. WhatsApp incorpora una herramienta para crear grupos a partir de los resultados de una encuesta. Cuando dos o más integrantes eligen la misma opción, será posible abrir un nuevo chat grupal desde la pantalla de detalles y añadir automáticamente a quienes votaron por esa alternativa.

En paralelo, la aplicación implementa Chat restringido en las betas de Android e iOS. Esta función sustituye a la privacidad avanzada del chat y añade una limitación que no existía antes: los chats protegidos no estarán disponibles en dispositivos vinculados.

La herramienta aplica cuatro restricciones: los archivos multimedia no se guardan de forma automática en la galería, no se puede exportar la conversación, las funciones de Meta AI quedan bloqueadas dentro de ese chat y el contenido no se muestra en dispositivos vinculados. Los mensajes y las llamadas mantienen el cifrado de extremo a extremo.

El rediseño de la barra inferior forma parte de esa etapa de ajustes. Mientras WhatsApp reorganiza sus pestañas y amplía las opciones de privacidad, la navegación sin texto se mantiene como una prueba en desarrollo.

Con información de WABetainfo / Infobae