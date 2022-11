Una mujer se encadenó en la puerta de la Fiscalía

La agrupación “Fuerza de Madres” se manifestó esta mañana en la Fiscalía ubicada en la primera cuadra de calle Moreno para reclamar por los retrasos en causas judiciales vinculadas a abusos.

Teresa es una de ellas y fue más allá. Se encadenó en el frente de la dependencia para allí exigir que metan preso a su ex yerno, a quien acusa de haber violado a sus nietos.

En contacto con el móvil de La Brújula 24, la mujer dijo que “hace un año que venimos con este calvario. Mi hija presentó todas las pruebas, el nene ya hizo la Cámara Gesell y recién hoy van a mirar el resultado”.

“Nosotros queremos que su padre esté preso y de acá no me sacan hasta que eso no pase. A mi nieto desde los 5 años lo violaba y a mi nieta también. Y los entregaba, les hacía videos y los vendía”, expuso.

“Hoy está libre y anda estropeándole la vida a otras personas. El nene cumplió ahora 14, pero fueron muchos años en silencio porque lo amenazaba, hasta que se descubrió todo, cuando el nene se animó, juntó coraje y pudo hablar”, recordó Teresa.

Y reiteró: “Queremos justicia, tenemos todas las pruebas. Yo me voy a quedar acá hasta que lo metan preso”.