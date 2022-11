“No llegó a decir nada, se tiró al piso y no se levantó más”

Marlene es la última persona que habló con Rubén Ocampo Benítez, el hombre que fue asesinado esta madrugada en el marco de una pelea en el barrio Villa Talleres, luego de recibir dos puñaladas por parte de un sujeto que ya está detenido.

En contacto con el móvil de La Brújula 24, la mujer recordó que “anoche pasó el señor, conocido de nosotros, vino para pedir ayuda. Mi marido es su amigo, hay un coche acá y quería ir al hospital, pero no podía hablar más”.

“Me levanté y desperté a mi marido, le dije que Rubén tenía sangre en la remera. Como que no quería abrir la persiana porque me daba miedo por mi bebé, yo tengo una nena chiquita y no la quería asustar”. “Después agarré mi teléfono y llamé a mi cuñada que vive en enfrente para que se levantara también”, aseveró.

“Escuché un suspiro muy fuerte, hizo un ruido como para abrir, pero no llegó a decir nada. Acá vino caminando, pero se tiró en el piso y no se levantó más”, recordó. Y dijo que luego llamó a la hermana del fallecido para darle aviso de lo ocurrido.