“Chocolate” Baley en La Brújula 24: “Para ganar el Mundial hay que ser inteligentes”

Héctor Rodolfo “Chocolate” Baley conversó esta mañana con el equipo del programa “Vive cada día”, que se emite por La Brújula 24. La ansiedad mundialista es evidente.

“Estoy como todos, esperando que empiece el torneo y que no haya ningún problema más con los lesionados. Jode al grupo, más allá de que no sean insustituibles”, afirmó el ex arquero campeón del mundo en 1978.

En esa misma línea, refirió que “todos quieren estar, pero son profesionales y saben que se está jugando la copa más importante que hay en el fútbol. Hubo jugadores que no dijeron nada y que después del partido del otro día estaban con dolores. El que sabe o no sabe realmente es el jugador de fútbol. Me imagino que Scaloni se dio cuenta”.

“El único que no tenemos cómo reemplazar es Messi, el resto mal que mal lo podemos hacer. De todos modos esperemos que no tengan más problemas. Ni hablar de Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que son dos jugadores bárbaros”.

Consultado respecto del nivel mostrado por el equipo nacional hasta ahora, Baley consideró que “acá en Sudamérica, Brasil y Argentina son las dos mejores selecciones que hay, el resto están muy lejos. Pero en Europa las condiciones son distintas, los jugadores también. Hoy llevamos 36 partidos sin perder, pero a partir del martes eso no existe más, arranca un campeonato que es corto. Es como prepararse para correr los 100 metros en 9 segundos, y si te sale mal te quedás afuera en dos partidos”.

¿La clave cuál es?

“Es muy importante la cabeza y el grupo. Lo veíamos muy sólido, pero ahora con estas cositas que pasaron quedan ciertas dudas. Creo que no fueron sinceros con el técnico. Fundamental también es que no piensen todo el tiempo en Messi, en darle la pelota todo el tiempo. Hay que ser inteligente, no van a ser partidos fáciles y hay que jugarlos”.